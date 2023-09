Awustralya Ji bo Pêşîlêgirtina Parvekirina Materyalên Destdirêjiya Cinsî ya Zarokan a ji hêla AI-ê ve hatî çêkirin motorên lêgerînê hewce dike

Rêvebirê Înternetê yê Avusturalya roja Îniyê ragihand ku motorên lêgerînê yên wekî Google û Bing dê ji bo pêşîgirtina li parvekirina materyalên îstismara zayendî ya zarokan ku ji hêla îstîxbarata çêkirî (AI) ve hatî çêkirin, gavan bavêjin. Koda nû, ku ji hêla mezinên pîşesaziyê ve li ser daxwaza hukûmetê hatî amadekirin, dê ferz bike ku motorên lêgerînê piştrast bikin ku naverok di encamên lêgerînê de xuya nakin. Wekî din, fonksiyonên AI-ê yên ku di motorên lêgerînê de têne yek kirin divê guhertoyên sentetîk ên vê materyalê, ku wekî kûr-fakes jî têne zanîn, biafirînin.

Komîserê Ewlekariya E-E-yê Julie Inman Grant mezinbûna bilez a AI-ya hilberîner û kapasîteya wê ya ku ji bersiva birêkûpêk bihurîne ronî kir. Inman Grant nîgeraniya xwe anî ziman ku koda heyî, ku ji hêla Google û Bing ve hatî pêşandan, bi têra naveroka ku ji hêla AI-ê ve hatî hilberandin nagire. Ji ber vê yekê, wê daxwaz kir ku motorên lêgerînê koda xwe ji nû ve bikin.

Ev pêşkeftin mînakek zelal e ku meriv çawa perestgeha birêkûpêk û qanûnî ya li derdora platformên înternetê bi zêdebûna naveroka AI-ê hatî çêkirin ji nû ve tê şekil kirin. Bi hewcedariya motorên lêgerînê ku bi proaktîf pêşî li belavkirina materyalên îstismara zayendî ya zarokan ji hêla AI-ê ve hatî hilberandin, Awustralya armanc dike ku kesên xizan ji îstismarkirinê biparêze.

Girîng e ku were zanîn ku naveroka AI-ê hatî hilberandin, nemaze derewînên kûr, ji civakê re pirsgirêkek mezin peyda dike. Deepfakes bi karanîna algorîtmayên AI-ê ve girêdayî ye ku meriv naveroka dîjîtal wekî wêne, vîdyoy, an deng, bi gelemperî bi mebesta xirab manipul bike an çêbike. Her ku ev teknolojî her ku diçe sofîstîke dibe, potansiyela xirab û zirarê zêde dibe.

Ev înîsiyatîfa ji hêla regulatorê înternetê ya Avusturalya ve hewildanên domdar ên gerdûnî ji bo çareserkirina xetereyên ku bi naveroka AI-hilberandî re têkildar in nîşan dide. Bi xebata ji nêz ve bi serokên pîşesaziyê û beşdaran re, saziyên birêkûpêk armanc dikin ku hevsengiyek di navbera pêşkeftinên teknolojîk û parastina kesan de pêk bînin.

Çavkanî: [Navê Çavkaniyê] (URL nayê peyda kirin)

Definitions:

- Îstixbarata Hunerî (AI): Simulasyona îstîxbarata mirovî di makîneyên ku ji bo pêkanîna karan û fêrbûna ji ezmûnên wan hatine bernamekirin.

- Deepfake: Medyayek sentetîk a ku bi karanîna algorîtmayên AI-ê ve hatî çêkirin da ku naverokê manîpule bike an çêbike, bi gelemperî mîna mirovên rastîn lê bi hêmanên nerast an xapînok vedibêje.

Nîşe: Çavkanî nayê peyda kirin, ji ber vê yekê URLên taybetî nehatine destnîşan kirin.