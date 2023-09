Awustralya Ji bo Pêşîlêgirtina Parvekirina Materyalên Îstîsmara Zayendî ya Zarokan a ku ji hêla AI-yê ve hatî çêkirin, gav bavêje

By

Awustralya tedbîrên nû pêk tîne da ku pêşî li parvekirina materyalên îstîsmara zayendî ya zarokan bigire ku ji hêla îstîxbarata sûnî (AI) ve hatî çêkirin. Rêvebirê Înternetê yê welêt, Komîserê Ewlekariya e-Ewlehiyê Julie Inman Grant, ragihand ku li ser daxwaza hukûmetê ji hêla mezinên pîşesaziyê Google û Bing ve kodek nû hatiye amadekirin. Ev kod dê motorên lêgerînê hewce bike ku bicîh bikin ku naverok di encamên lêgerînê de xuya nakin. Wekî din, ew ê fonksiyonên AI-ê yên di nav motorên lêgerînê de qedexe bike ku guhertoyên sentetîk ên materyalê, ku bi gelemperî wekî deepfakes têne zanîn, biafirînin.

Li gorî Inman Grant, mezinbûna bilez a teknolojiya AI-ê ya hilberî cîhan girtiye. Wekî encamek, koda heyî ya ku ji hêla Google û Bing ve hatî pêşandan naveroka AI-yê hatî hilberandin venegirt, û bû sedema hewcedariya kodek nûvekirî. Inman Grant got, "Gava ku lîstikvanên herî mezin di pîşesaziyê de ragihandin ku ew ê AI-ya hilberîner di fonksiyonên lêgerîna xwe de yek bikin, me kodek pêşnumayek hebû ku eşkere nema ji bo mebestê bû. Me ji pîşesaziyê xwest ku careke din bimeşe."

Pêkanîna vê koda nû ronî dike ka meriv çawa perestgeha birêkûpêk û qanûnî ya li dora platformên înternetê ji nû ve bi karanîna zêde ya teknolojiyên AI-yê ku dikare bixweber naveroka rastîn çêbike ji nû ve tê şekil kirin. Google û Microsoft, pargîdaniya dêûbavê Bing, hîna li ser mijarê şîrove nekiriye.

Digel navnîşana naveroka ku ji hêla AI-ê ve hatî çêkirin, regulatorê Avusturalya berê kodên ewlehiyê ji bo karûbarên cûrbecûr yên înternetê tomar kiriye, di nav de medyaya civakî û serîlêdanên smartphone. Van kodan dê di dawiya sala 2023-an de bikeve meriyetê. Pêşxistina kodên ewlehiyê ji bo hilanîna înternetê û karûbarên mesajên taybet jî didomin, lê li seranserê cîhanê bi berxwedana parêzvanên nepenîtiyê re rû bi rû maye.

