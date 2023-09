Li gorî Lêkolînê Ji Nîvê Kêmtir Awustralyayan Têlefonên 5G hene

By

Li gorî lêkolîna vê dawiyê ya ku ji hêla malpera berhevkirina bihayê Finder ve hatî çêkirin, tenê ji sedî 46 ê Awustralyayan ku têlefonên desta bikar tînin xwedî amûrek e ku bikaribe pêwendiyek 5G hilde. Ev vedîtin li ser bingeha Consumer Sentiment Tracker, anketek zindî ya zêdetirî 53,000 Australya ye. Anketê her weha eşkere kir ku 24% ji beşdaran vegirtina 5G naxwazin, di heman demê de 8% qebûl kirin ku nizanin 5G çi ye. Lêbelê, 22% ji beşdaran xwestin ku di pêşerojê de bi têlefonek 5G nûve bikin.

Wekî din, lêkolîn di demekê de tê ku torên 3G nêzîkê dawiya xwe ne. Pargîdaniyên mezin ên telekomê yên li Avusturalya, mîna Vodafone, Telstra, û Optus, plansaziya girtina torên xwe yên 3G û ji nû ve çandina teknolojiyê ragihandin ku torên xwe yên nû 4G û 5G zêde bikin. Vodafone biryar e ku heya 3ê Kanûna Pêşiyê tora xwe ya 15G bigire, li dû wê Telstra di Hezîrana 2024-an de û Optus di îlona 2024-an de.

Pispor pêşniyar dikin ku kesên ku bi cîhazên kevntir re hewce ne ku di demek nêzîk de nûve bikin an xetera windakirina girêdanê heye. Di nav de xwediyên iPhone-ê hene, ji ber ku modelên berê yên iPhone 6-ê dê tenê bigihîjin 3G-ê, ku dê sala bê êdî neyê piştgirî kirin. Girtina 3G dê bandorê li cîhazên ne-telefonê jî bike, wek pergalên ewlehiyê, alarmên bijîjkî, makîneyên EFTPOS, û pergalên destpêkirina dûr a hin otomobîlan. Ji bo kesên ku xwe dispêrin cîhazên weha tê pêşniyar kirin ku bi hilberîner an pêşkêşkerên torê re kontrol bikin da ku diyar bikin ka ew ê bandor bibin.

Lêbelê, yên ku di van çend salên dawî de têlefonên xwe yên desta kirî ne hewce ne xem e, ji ber ku heke cîhazên wan 5G piştgirî nekin jî, ew ê ji qutkirina 3G neyên bandor kirin. Tora mobîl bi gelemperî her deh sal an bêtir têne nûve kirin, digel ku torgilokên kevin têne derxistin. 5G, nifşa pêncemîn a torên mobîl, yekem car di sala 2019-an de hate destnîşan kirin, û tê pêşbînî kirin ku 6G heya dawiya dehsalê were destnîşan kirin.

Bi tevayî, lêkolîn perestgeha heyî ya pêwendiya mobîl a li Avusturalya ronî dike, ku kêmtirî nîvê nifûsê têlefonên 5G bikar tînin. Her ku teknolojî pêş dikeve, ji bo kesan girîng dibe ku cîhazên xwe nûve bikin da ku pêwendiya bênavber û gihîştina kapasîteyên torê yên herî dawî peyda bikin.

Çavkanî:

- Lêkolîna Finder

- Têkiliya M2M