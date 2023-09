Pirtûkxaneya Wîlayeta Augusta Dersên Xwendina Teknîkî pêşkêşî dike

Pirtûkxaneya Augusta County li Fishersville, Virginia, dê vê payîzê dersên xwende-nivîsendetiya teknîkî peyda bike da ku mirovên ji her astên jêhatîbûnê peyda bike. Di bazara kar a îroyîn de ku her ku diçe zêde virtual, pêdivîyek zêde bi jêhatîbûna xwende-nivîsendetiya dîjîtal heye da ku pê ewle bibe ku kes bi jêhatîyên teknolojiyê yên pêwîst re têne peyda kirin. Van jêhatîbûn ji peywirên bingehîn ên mîna şandina e-nameyê heya parastina xwe ji xapandinên sîber û hewildanên fîşekirinê vedigirin.

Bi piştgiriya fona dravê AT&T, Pirtûkxaneya Wîlayeta Augusta armanc dike ku bi civakê re hevkariyê bike da ku hem zanyariyên dîjîtal ên giştî hem jî jêhatîbûnên pispor pêşkêşî bike. Rachael Phillips, rêveberê karûbarên mezinan li pirtûkxaneyê, girîngiya xwende-nivîsendetiya dîjîtal di civaka îroyîn de ronî dike. Bêyî van jêhatiyan, kes dikarin di bazara kar de li paş bimînin û di cîhanek teknolojiyê de bi çalakiyên rojane re têbikoşin.

Dersên ku ji hêla Pirtûkxaneya Wîlayeta Augusta ve têne peyda kirin dê belaş bin, lê cîh dê kêm be. Phillips her kesê ku eleqedar bibe teşwîq dike ku serdana malpera pirtûkxaneyê bike an ji bo bernameyê bang bike. Ders dê li ser bingehên ewlehiya sîber, danasîna cîhazên wekî cîhazên Android û Apple, û avakirina jêhatîbûna xwendina dîjîtal a bingehîn bisekinin.

Van ders bi taybetî ji bo kesên pîr û yên ku vedigerin civakê sûdmend in. Phillips diyar dike ku gelek kes bi fêrbûna karanîna cîhazên înternetê re mijûl dibin, ku ev dikare di dema lêgerînên kar û çalakiyên rojane de bibe sedema bêhêvîbûnê. Bi pêşkêşkirina van dersan, Pirtûkxaneya Wîlayeta Augusta hewl dide ku perçebûna dîjîtal bike pirek û piştrast bike ku endamên civakê xwedan jêhatîbûnên pêwîst in ku di cîhanek dîjîtal de bi pêş bikevin.

Di encamnameyê de, Pirtûkxaneya wîlayeta Augusta girîngiya jêhatîbûnên xwende-nivîsendetiya dîjîtal nas dike û armanc dike ku çavkanî û dersan peyda bike da ku alîkariya kesan bike ku van jêhatiyan bidest bixin an xurt bikin. Bi piştgiriya civatê û fona bexşînê ya AT&T, pirtûkxane xwendina dîjîtal ji her kesî re, bêyî ku asta jêhatîbûnê an temen be, bigihîne.

