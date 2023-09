Bernameya Valkyrie LMH Dê bi Hevkariya Aston û Heart of Racing vegere

By

Piştî zêdetirî sê salan sekinîn, bernameya Valkyrie LMH tê xwestin ku bi hevkariyek di navbera Aston Martin û tîmê Heart of Racing-a-amerîkî de ji nû ve were aktîf kirin. Hat ragihandin ku Aston Martin û Heart of Racing li ser peymanekê ne ku di sala 2021-an de otomobîla Valkyrie LMH bigihînin rê.

Aston Martin bi dabînkeran re danûstandinan dike û tîmek ji bo çavdêriya bernameyê dicivîne, di nav de rêveberê endezyariyê yê berê yê Williams F1 Adam Carter. Digel ku Aston Martin vejîna Valkyrie LMH piştrast nekiriye, pargîdanî tekezî li ser DNAya pêşbaziya werzîşê ya werzîşê û pabendbûna xwe ya bi nirxandina vebijarkan di perestgeha motorsporê ya pêşkeftî de kir.

Rêvebirê tîmê Heart of Racing Ian James xwest ku tîmê xwe berbi çîna jorîn a pêşbaziya otomobîlên werzîşê yên navneteweyî ve bibe lê diyar kir ku hêj lihevkirinek çênebûye û nehatiye îmzekirin. Heart of Racing îsal bi Aston Martin re di Şampiyoniya Endurance ya Cîhanê (WEC) de berfireh bûye.

Otomobîla pêşbaziyê ya Valkyrie tê payîn ku hem di WEC û hem jî di Komeleya Sporê ya Navneteweyî ya Motorê (IMSA) de pêşbaziyê bike. Otomobîl dê bi motorek 6.5-lître V12 ve were pêşve xistin, ku bi hev re bi Cosworth ve hatî pêşve xistin, mîna motora ku di guhertoya kolanê ya Valkyrie de tê bikar anîn.

Bernameya Valkyrie hate sekinandin dema ku otomobîlên LMDh-ya LMP2-ê di nav beşa Hypercar ya WEC-ê de hatin bicîh kirin. Lêbelê, Aston Martin biryar da ku bernameyê ji nû ve vejîne li dû şîretên Lawrence Stroll, xwediyê Aston Martin, di derbarê vegerek di asta bilind de li Le Mans.

Beşdariya paşîn a Aston Martin di pola jorîn a Le Mans de bi AMR-One LMP1-ya vekirî ya sala 2011-an bû. Bernameya Valkyrie ji operasyona Aston Martin Racing ya ku DBR1/2 P1-ya kopê ya Lola-based pêşxist, cihê ye.

- Autosport