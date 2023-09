Assassin's Creed Mirage: Vegerek li Rootên Franchise

By

Assassin's Creed di van salên dawî de hin guhertin dîtiye, digel ku lîstikên mîna Odyssey û Valhalla ji hêmanên bingehîn ên ku rêzefîlm ew qas taybetî kirine veqetiyan. Lêbelê, beşa dahatû, Mirage, wusa dixuye ku franchise bi awayê çêtirîn gengaz vedigere ser kokên xwe.

Yek ji taybetmendiyên berbiçav ên Mirage mîhengê wê ye. Jîngehên cîhana vekirî yên berfireh ên lîstikên berê ne, ku li şûna Bexdayek qelş û jîndar hatine guhertin. Bajar bi xwe xwe zindî û tijî karakter hîs dike, bi kuçeyên qelebalix, bazarek jîndar, û banên bi hev ve girêdayî ye. Keşifkirina vê qada lîstikê ya bi hûrgulî dilxweşiyek e, û bajar bi rastî wekî karaktera xwe hîs dike.

Mirage di heman demê de pergalek navdar a nûvekirî jî destnîşan dike, ku ew dûrketina ji tespîtê dijwartir dike. Nobedar bertek nîşanî hebûna we didin, û sivîl dê nîşanî we bidin ger hûn bi hev re tevnegerin. Her ku hûn tengahiyê çêkin, hûn ê bi dijminan re rû bi rû bibin, di nav de kevan û cerdevanên bi zirx. Ev pergal dijwariyek kêfê li lîstikê zêde dike û wê hesta Assassin's Creed ya klasîk vedigerîne.

Têkoşîna di Mirage de hin mekanîzmayên ji navnîşên vê dawiyê digire, lê digel çêtirkirin. Asta dijmin û hejmarên zirarê li şûna barên tenduristiyê, dijberî, û lîstokên dojê hatine guhertin. Pevçûn dijwartir û reaktîftir hîs dike, pêdivî bi stratejî û demek rastîn heye. Bi taybetî, şerê dizî li Mirage dibiriqe. Tevgera di siyê de û veşartî mayîna xwe bi xelat û balkêş hîs dike, ku rojên destpêkê yên rêzê tîne bîra xwe.

Assassin's Creed Mirage rêzefîlmê vedigerîne kokên xwe yên bi dizî ve û tiştê ku di rêza yekem de franchise ew qas populer kiriye digire. Digel ku hin kes dikarin hêmanên RPG-ê ji bîr nekin, mîhengê baldar, kontrolên xwerû, û lîstika dizî ya dilşewat ji rêzê re vegerek formê pêşkêş dikin.

Çavkanî:

- Assassin's Creed Mirage: Demo Lîstika Fermî

- Assassin's Creed Mirage: Hevpeyvîna Pêşdebir