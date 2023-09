Assassin's Creed Mirage: A Return to Roots of the Assassin's Creed Series

By

Assassin's Creed Mirage ji bo Ubisoft Bordeaux qonaxek girîng nîşan dide, ji ber ku ev yekem car e ku studyo pêşengiya pêşveçûnê li ser serbestberdana lîstikek tevahî dike. Bordeaux bi xebata xwe ya li ser Valhalla's Wrath of the Druids DLC tê zanîn, Bordeaux hate hilbijartin da ku Mirage-ya lewaztir û baldartir pêş bixe, ku di eslê xwe de armanc bû ku ji bo Valhalla bibe DLC berî ku bibe serpêhatiyek serbixwe. Mirage ku li bajarê dîrokî yê Bexdayê ye, armanc dike ku vegere ser kokên rêzefîlma Assassin's Creed û rêzê li lîstika orjînal bigire.

Yek ji aliyên sereke yên Mirage giraniya wê ya li ser dizî û lêgerînê ye, ku lîstika klasîk a Assassin's Creed vedigere. Tevlihevkirina civakî vegerek çêkir, rê dide lîstikvanan ku bêkêmasî bi elaletê re tevbigerin û li kolanên qelebalix ên Bajarê Round yê Bexdayê bigerin. Parkour di heman demê de taybetmendiyek berbiçav e, ji ber ku lîstikvan dikarin bi karanîna banan li bajêr bigerin û tevgerên akrobatîk bikin da ku ji şer dûr nekevin. Digel vê yekê, rêwîtiya bilez a ber bi nêrînên hevdemkirî ve ji bo kesên ku şêwazek veguhastina bilez tercîh dikin heye.

Bajarê Round bixwe cîhek berbiçav e, ku kanal, kesk û navçeyên cihêreng ên bi mîmariya yekem lîstika Assassin's Creed tîne bîra xwe. Her navçe serpêhatiyek bêhempa pêşkêşî dike, wek Karkh, bajarokek sûkê ya geş, û Abbasiyah, ku mala Mala Wisdom e ku zanyar li wir matematîk û felsefeyê dixwînin. Di sêwirana bajêr de baldariya li ser hûrguliyê ezmûna berbiçav a Mirage zêde dike.

Digel bajar, Mirage di heman demê de deverên ku bi navê The Wilderness têne zanîn jî destnîşan dike, ku jîngehek vekirî û berfirehtir mîna lîstikên nûjen ên Assassin's Creed peyda dike. Van deveran guheztinek nûjen a gavê pêşkêş dikin û ne hewce ne ku ji bo serpêhatiya sereke ya Mirage-a ku ji hêla vegotinê ve hatî vekolîn kirin. Çi lîstikvan mîhengên bajarî yên girtî an jî çolê vekirî tercîh dikin, Mirage ji her du cîhanan çêtirîn pêşkêşî dike.

Her çend Mirage di serî de li ser serpêhatiyên Basim Ibn Ishaq li Bexdayê disekine jî, di çîroka nûjen de jî kêlî hene. Lêbelê, ev kêlî bi sînor in, bi giraniya sereke li ser rêwîtiya Basim. Cihê din ê balkêş di lîstikê de keleha Alamut e, ku ji bo Yên Veşartî wekî zemînek perwerdehiyê kar dike û li ser pênaseya berê ya Assassin's Creed vedibêje.

Mirage mekanîka lîstika lîstikê ya nû wekî pergalek navdar destnîşan dike, ku NPC dê li hember kiryarên lîstikvan bertek nîşan bidin. Karên têkçûn ên mîna çîppocketing dibe ku bibe sedema ku NPC nobedaran hişyar bike û asta navdariya lîstikvan zêde bike. Ji bo ku ji tespîtê dûr nekevin, lîstikvan dikarin stratejiyên wekî bertîldayîna muzîkjenan bikar bînin da ku balê biafirînin an jî wekî çareya paşîn tevlê şer bibin.

Assassin's Creed Mirage hem ji bo temaşevanên demdirêj û hem jî ji nûhatiyên franchise re tiştek pêşkêşî dike. Fans dê hêkên Paskalyayê û referansên li ser fêdeya Assassin's Creed-a berfireh binirxînin, dema ku nûhatî dikarin bi Mirage wekî ezmûna xweya yekem bikevin rêzê. Bi baldariya xwe ya li ser dizî, parkour, û vegerek li ser kokên rêzefîlmê, Mirage tê amade kirin ku serpêhatiyek Assassin's Creed-a heyecan û binavûdeng bide.

