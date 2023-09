Veguheztina Apple ya ji USB-C: Ya ku hûn hewce ne ku zanibin

Daxuyaniya vê dawiyê ya Apple ya iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, û 15 Pro Max di nêzîkatiya pargîdaniyê ya pêwendiyê de guhertinek girîng nîşan daye. Dermanên Lightning ji holê rabûn, ku ji hêla pîşesaziyê-standard USB-C ve hatî guhertin. Digel ku ev veguhertin avantajên xwe tîne, ev jî tê vê wateyê ku dibe ku hûn hewce ne ku li çend dongle û kabloyan veberhênan bikin.

Ji bo hêsankirina veguheztinê, Apple rêzek kablo û donglesên nû destnîşan kiriye, her çend ew bi bihayek pêşbînîkirî bilind in. Yek amûrek bingehîn USB-C ji Adaptera Lightning re ye, bi bihayê 29.99 $. Ev dongle dihêle hûn cîhazên an kabloyên Lightning yên heyî bi iPhone-ya xweya nû USB-C ve girêdin.

Ger hûn amade ne ku bi tevahî şêwaza jiyanê ya USB-C hembêz bikin, Apple kabloyên barkirinê yên yek metre û du metreyî bi rêzê bi 19 û 29 $ $ pêşkêşî dike. Van kabloyan heta 60 watt û 240 watt hêza barkirinê piştgirî dikin, bi leza USB 2 daneyan vediguhezînin. Kabloya du metre ji bo kesên ku ji bo hemî cîhazên xwe çareseriyek kabloyek yekane digerin, tê pêşniyar kirin, her çend ew dikare ji pir bikarhêneran re ji hewcedariya bêtir hêza barkirinê peyda bike.

Ji bo kesên ku dixwazin kapasîteyên iPhone-ya xwe ya nû, nemaze modelên 15 Pro û Pro Max zêde bikin, Apple Kabloya Thunderbolt 4 Pro bi bihayê 69 $ pêşkêşî dike. Ev kabloya yek metreyî leza veguheztina daneyê heta 40 Gbps piştgirî dike, ku bi qasî 20 qat ji USB 2 zûtir e. Her weha şarjkirina bilez bi 100 watt piştgirî dike.

Girîng e ku meriv fêm bike ku "USB-C" taybetmendiyên cihêreng vedihewîne, û kabloya ku hûn hewce ne dê bi cîhazên weyên taybetî ve girêdayî be. Dema ku Apple ramana karanîna yek kabloyê ji bo hemî cîhazên we pêşve dixe, dibe ku gihîştina performansa çêtirîn bi cîhazên cihêreng hîn ne hêsan be. Hêjayî gotinê ye ku gelek kabloyên USB-C ji hilberînerên cihêreng peyda dibin, ji ber vê yekê divê hûn yek hilbijêrin ku bi leza barkirinê û lihevhatina fîşa dîwarê ya cîhazên we re têkildar e.

