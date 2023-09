Apple di nav fikarên Gihîştina Bazara Chinaînê û Pêşbaziyê de Rêzeya iPhone 15 eşkere dike

Tê payîn ku Apple îro rêzika xweya nû ya iPhone 15 bide destpêkirin, di heman demê de di bazara Chineseînî de bi dijwarî û pêşbaziya zêde re rû bi rû dimîne. IPhone zêdetirî nîvê firotana Apple-ê sala borî bû, lê qedexeyên gihîştina bazarê li Chinaînê xetereyek li ser pargîdaniyê çêdike. Wekî din, Apple dê neçar bimîne ku digel Huawei Technologies, hevrikê wê yê herî mezin di bazara smartphone ya premium a Chinaînê de şer bike heya ku kontrolên hinardekirina Dewletên Yekbûyî karsaziya têlefonê ya Huawei qut neke. Hefteya borî, Huawei Mate 60 Pro derxist, têlefonek bilind a ku çîpên çêkirî yên Chineseînî bikar tîne, ku dibe ku binpêkirina qedexeyên bazirganiyê yên ku ji hêla hukûmeta Dewletên Yekbûyî ve hatine ferz kirin.

Di hewildanek ji bo bidestxistina pêşkeftinê li hember Apple, Huawei taybetmendiyên pêvek ên mîna bangkirina satelîtê bi karanîna tora ku ji hêla hukûmeta Chinaînê ve tê piştgirî kirin vedihewîne. Her çend rêzika iPhone-ya heyî ya Apple-ê kapasîteyên satelîtê vedihewîne jî, ew tenê ji bo rewşên awarte têne armanc kirin. Dibe ku Apple di dema bûyera xwe ya îro li navenda Apple Parkê de balê bikişîne ser rêza hilbera xwe ya nû, digel ku guheztina sereke ji bo xerîdaran veguheztina ji kabloyên barkirinê yên xwedan "Lightning" yên Apple ji bo USB-C ye, li gorî rêzikên Ewropî. Vekoler pêşbînî dikin ku Apple dê vê guherînê wekî nûvekirinek bi cih bîne, ji leza daneya zûtir sûd werbigire da ku vîdyoyên kalîteya bilind ên ku li ser iPhone-an hatine kişandin veguhezîne.

Vekolînvan her weha hêvî dikin ku Apple taybetmendiyên nû yên wekî teknolojiya kamera "periscope" ji bo kapasîteyên zoom-ê çêtir, çîpên nûvekirî, û dozên titanium destnîşan bike. Pirsa sereke ev e ku gelo ev taybetmendî dê ji bo amûrek nû ya bilind-dawî werin veqetandin an dê nûvekirinên piçûktir jî ji modelên erzan re bêne çêkirin. Pispor pêşbînî dikin ku Apple dê bihayê xweya navînî ya her têlefonê ku hatî firotin zêde bike da ku dahatê zêde bike, lê ne diyar e ka dê bihayên li seranserê panelê werin bilind kirin an bi guhertoyên premium re sînordar bibin. Tevî kêmbûna di bazara gerdûnî ya smartphone de, Apple di çaryeka duyemîn a îsal de di nav hilberînerên sereke yên smartphone de kêmbûna herî kêm di sewqiyatê de dît. Lêbelê, bazar bi tevahî hîn jî bi şert û mercên dijwar re rû bi rû dimîne.

Di heman demê de çavdêr dê li benda her nîşanan bin li ser planên Apple di warê îstîxbarata çêkirî ya hilberîner de. Pargîdanî di derbarê niyeta xwe ya di derbarê vê teknolojiyê de bi lêpirsînan re rû bi rû maye, lê heya nuha hindik îşaret hene. Spekulasyon dimîne ka gelo Apple dê formek pêşkeftî ya Siri nîşan bide an di derheqê hewildanên lêkolîn û pêşkeftina xwe de di vî warî de têgihiştinek peyda bike.

Çavkanî:

– Reuters: https://www.reuters.com/technology/apple-set-unveil-new-iphone-lineup-tuesday-amid-china-competition-threats-2022-09-06/