Apple's iOS 17: Ji Nûvekirina Dawîn a iPhone-ê Çi Hêvî Dibin

Nûvekirina iOS 17-a dahatû ya Apple-ê tê destnîşan kirin ku guhertinên girîng li iPhone-ya we bîne. Guhertoya herî dawî ya nermalava smartphone ya Apple-ê nûvekirina sepanên wekî Messages, Phone, FaceTime, û Health, digel danasîna taybetmendiyek nû ya bi navê StandBy vedihewîne. Lêbelê, girîng e ku bala xwe bidin ku iOS 17 dê tenê ji bo iPhone Xs an modelên nûtir peyda bibe.

Di nav nûvekirinên berbiçav ên di iOS 17 de çêtirkirinên sepana Telefonê hene. Apple Posterên Têkilî, kartên pêwendiyê yên xwerû yên ku gava hûn gazî, peyam, an FaceTime kesek xuya dikin destnîşan dike. Van kartên pêwendiyê dikarin bi wêne, Memojis, an nivîsê ve werin kesane kirin, ku destûrê dide têkiliyek kesane. Wekî din, Live Voicemail dê peyamên posta dengî di wextê rast de veguhezîne gava ku gazîdar mesajek dihêle, ekrankirina bangan û hilanîna peyamên girîng hêsantir dike.

Serlêdana Messages jî bi lêzêdekirina fonksiyonek Check In nûvekirinek digire. Ev taybetmendî dihêle hûn gava ku hûn diçin cîhek taybetî, hevalek an malbatek xwe agahdar bikin. Heke hûn ji ya ku tê xwestin dirêjtir bikin an ji rêgezê derkevin, Check In dê ji we re agahdariyek bişîne da ku hûn pê ewle bibin ku her tişt baş e.

Bikarhênerên FaceTime dê kêfxweş bibin ku zanibin ku iOS 17 şiyana hiştina peyamên vîdyoyê ji bo bangên wendakirî destnîşan dike. Ev taybetmendî dihêle bikarhêneran bi vîdyoyê re têkilî daynin ger wergir bersiv nede bangê.

Yek ji zêdekirinên bêhempa yên iOS 17 moda StandBy ye. Ev taybetmendî dema ku tê şarjkirin û li kêleka wê tê danîn iPhone-ya we vediguherîne dîmenderek jîr. Ew dihêle ku bi hêsanî bigihîjin widgetan, agahdarî û bangan.

Di warê tenduristiya derûnî de, Apple di nav sepana Tenduristiyê de taybetmendiyek nû ya bi navê Tenduristiya Derûnî destnîşan dike. Ev taybetmendî ji bikarhêneran re dibe alîkar ku başbûna derûnî ya xwe bişopînin û rê dide wan ku rewşa xwe tomar bikin û faktorên ku dikarin bandorê li wê bikin nas bikin. Bikarhêner her weha dikarin nirxandinên tenduristiya derûnî temam bikin û agahdarî bi doktorê xwe re parve bikin da ku ger hewce bike li dermankirinê bigerin.

Bi tevayî, iOS 17 gelek nûvekirin û taybetmendiyên balkêş tîne da ku ezmûna bikarhênerê iPhone zêde bike. Tê payîn ku nermalavê di 12-ê Îlonê de derkeve.

