Ji ber ku Chinaîn Plan dike ku Qedexeya iPhone-ê Berfireh Bike Parveyên Apple Kêm dibin

Apple Inc. dît ku hîseyên wê roja Pêncşemê nêzîkê 3% daketin, di encamê de di nav du rojan de hema hema 200 milyar dolar nirxa bazarê winda kir. Ev yek tê di demekê de ku Chinaîn dixwaze qedexeya xwe ya li ser karanîna iPhone-an dirêj bike ji bo ajansên bi piştgirîya hukûmetê û pargîdaniyên dewletê. Pargîdaniya ku bingeha Cupertino ye 6.4% kêmbûnek di stoka xwe de dît, ku di mehekê de xirabtirîn hilweşîna du-rojî nîşan dide. Apple di pêşekên sermayeya Dewletên Yekbûyî de pêkhateyek sereke ye, ku beşdarî dakêşana bazarê ya berfireh a ku ji hêla pirsgirêkên cihêreng ên li Chinaînê ve hatî bandor kirin.

Çîn, duyemîn aboriya herî mezin a cîhanê, di bazara xweya nekêşbar de bi krîzek domdar re rû bi rû maye, ku bandor li daxwaziya kelûmel û elektronîkên xerîdar kiriye. Apple bi giranî xwe dispêre Chinaînê wekî bazara xweya biyanî ya herî mezin û bingeha hilberîna gerdûnî. Wekî din, zêdebûna berberiya xezîneya Dewletên Yekbûyî û fikarên li ser enflasyonê jî bandor li stokên Apple jî kiriye. Ji ber ku bond têne firotin, fikar hene ku Reserve Federal neçar e ku tedbîrên bihêztir bigire da ku li dijî enflasyonê şer bike, ku potansiyel bandorê li rehetiya aboriya Dewletên Yekbûyî bike.

Reaksiyona bazarê ji vê nûçeyê re girîng bû, digel ku veberhêner hebûnên cihêreng ên wekî çîp, teknolojiya mega-cap, û stokên çînî yên navnîşkirî yên Dewletên Yekbûyî difroşin. Indeksa Nasdaq 100, ku ji hêla stokên teknolojiyê ve serdest e, bi qasî 1% daket. Wekî din, Endeksa Semiconductor ya Philadelphia, ku ji gelek dabînkerên Apple pêk tê, roja Pêncşemê 2.5% kêmbûnek dît.

Analîstê Bank of America Corp. Wamsi Mohan dema qedexekirina potansiyel balkêş dibîne, nemaze li ser destpêkirina vê dawîyê ya Huawei Technologies Co. ya ku têlefonê 5G-ê ya bilind-qeyd e. Ev pêşkeftin destnîşan dike ku Pekîn di dorpêçkirina hewildanên Dewletên Yekbûyî yên ji bo astengkirina mezinbûna xwe de pêşkeftinê pêk tîne. Ger qedexe were sepandin, ew dikare bandorê li pargîdaniyên teknolojiyê yên din ên Dewletên Yekbûyî yên ku xwe dispêrin firotanê û hilberîna li Chinaînê jî bike.

Tevî van pirsgirêkan, hin analîst, mîna Wedbush Securities' Daniel Ives, bawer dikin ku bandora "qedexeya iPhone-ê zêde ye." Ives amaje dike ku qedexe dê bandorê li kêmtirî 500,000 iPhone-ên ji nêzîkê 45 mîlyonî ku tê payîn di sala pêş de li Chinaînê werin firotin, bike. Ew destnîşan dike ku Apple hîn jî di bazara smartphone ya Chineseînî de destkeftiyên girîng bi dest xistiye.

Çavkanî: Bloomberg