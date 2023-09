Bûyera "Wonderlust" ya Apple: Çi Hêvîdarin

Hêvî çêdibe ji ber ku bûyera pir-hêvî ya Apple, "Wonderlust", hema hema li dora quncikê ye. Ji bo sibê hatî plansaz kirin, ev bûyer tê payîn ku hin hilberên nû yên balkêş eşkere bike ku dê temaşevanên Apple li çaraliyê cîhanê kêfxweş bike. Digel ku çend destpêkirinên pejirandî hene, mîna iPhone 15 û Apple Watch Series 9, nûçeyên ku di derheqê tiştên din ên Apple de li ber xwe didin bi spekulasyonan re dişewitin.

Yek ji wan destanên ku herî zêde li bendê ne iPhone 15 e. Leaks û kesên hundur ên pîşesaziyê hin têgihîştinên ku em dikarin ji vê xeta nû ya iPhone-an hêvî bikin peyda kirine. Tê gotin ku ew rengên nû werdigire, sêwiranek zirav, û çarçoveyek siviktir a ku ji aliyek titanium hatî çêkirin. Tê pêşbînîkirin ku pêşandan hinekî mezintir be, û kamera dê lensek têlefotoya periskopîkî ya ku tûjbûna çêtir û giraniya kêm pêşkêşî dike.

Yek nûvekirinek balkêş a ji bo iPhone 15-ê kapasîteya veguheztina daneya bilez a Thunderbolt e, ku dê rê bide leza barkirinê zûtir. Ev ji hêla temaşevanên iPhone-ê ve taybetmendiyek dirêj-daxwaz e, ku ew pêvekek pir pêşbînîkirî dike.

Ji bilî iPhone 15, Apple dê Apple Watch Series 9 jî bide destpêkirin. Her çend hûrguliyên li ser pêlava nû kêm in, tê pêşbînîkirin ku ew iPhone 15-ê temam bike û fonksiyon û taybetmendiyên çêtir pêşkêşî bike.

Ji bilî van destpêkirinên pejirandî, spekulasyon hene ku dibe ku Apple îsal AirPods nû derxe. Di ser berdana AirPods Max re sê sal derbas bûn, ku ev yek ji Apple re fersendek potansiyel e ku guhertoyek nûvekirî destnîşan bike.

Ihtimalek din jî ev e ku Apple dê guhê xwe yê pêşerojê Vision Pro-ya "hejmarkirina mekanî" bi dizî peyda bike, her çend ev nayê pêşbînîkirin ku heya sala bê were berdan.

Digel ku dibe ku di firotgehê de surprîz hebin, ne mimkûn e ku iPad an Mac-ên nû di bûyera "Wonderlust" de werin eşkere kirin. Van berdanan bi danasîna çîpa M2024 ya Apple re dibe ku di sala 3-an de çêbibin.

Ji bo kesên ku bi dilgermî li benda temaşekirina bûyerê ne, ew ê li ser malpera Apple-ê zindî were weşandin. Bûyer dê roja Sêşemê, 12ê Îlonê, saet di 10 am PT (1 pm ET) were lidarxistin.

Gava ku temaşevanên Apple demjimêran dihejmêrin, heyecan berdewam dike. Li benda bûyera sibê ya "Wonderlust" bimînin, ku tê payîn ku Apple nûbûnên xwe yên herî paşîn nîşan bide û temaşevanan careke din heyran bike.

