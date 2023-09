Apple's iOS 17 Amûra Şopandina Hestiyê ji bo Serlêdana Tenduristiyê destnîşan dike

By

Nûvekirina nermalava herî dawî ya Apple, iOS 17, taybetmendiyek nû vedihewîne ku destûrê dide bikarhêneran ku hewa û hestên xwe yên rojane bişopînin. Amûra ku di warê lêkolîna hestyarî de wekî "nimûneya ezmûnê" tê zanîn, armanc dike ku ji bikarhêneran re bibe alîkar ku hişmendiya hestyarî û berxwedanê ava bikin.

Amûra şopandina hestan, ku di sepana Tenduristiya Apple ya ji bo iPhone, iPad, û Apple Watch de peyda dibe, dihêle bikarhêneran hestên xwe li ser pîvanek hilû ji "pir ne xweş" berbi "pir xweş" tomar bikin. Bikarhêner her weha dikarin ji navnîşek rengdêran hilbijêrin ku hestên xwe binav bikin û faktorên ku dibe ku bandor li wan kirine destnîşan bikin.

Dibe ku biryara Apple-ê ku amûrek şopandina hestan bihewîne ji hêla pîşesaziya vedîtin û nasîna hestan ve were rêve kirin, ku tê pêşbînîkirin ku heya sala 2024-an bi mîlyaran dolar be. Dema ku zanyar li ser ka gelo hest bi tenê ji nîşanên laş dikarin bi rengek rast bêne destnîşan kirin dubend in, Apple's tevlêkirina xwe-raportkirinê naskirina girîngiya ezmûna subjektîf di têgihîştina hestan de pêşniyar dike.

Taybetmendiya nû du awayên raporkirinê pêşkêşî dike: "hestên binavkirî" ji bo hestên di dema niha de û "hestên destnîşankirî" ji bo hestên rojane yên giştî. Digel ku cûdahiya di navbera hest û hestan de bi zelalî nehatiye destnîşankirin, pêşkêşkirina bikarhêneran kapasîteya hilbijartina çarçoweya dem û celebên cûda dibe ku bibe alîkar ku xwe-hişmendî zêde bike û pêşbaziyên di bîr û hestê de destnîşan bike.

Her çend taybetmendiya heyî tenê pîvana valence ya hestê digire (kêfxweşî beramberî nekêfxweşiyê), lêkolîner pêşniyar dikin ku pîvandina astên dilxweşî, nekêfxweşî û acizbûnê ji hev cuda dê têgihiştinek berfirehtir a hestên mirov peyda bike. Lêbelê, navnîşa destpêkê ya kategoriyên hestiyar ên Apple-ê, cûrbecûr hestan vedihewîne û destpêkek baş e.

Lêkolînê destnîşan kir ku çavdêrîkirin û nîşankirina hestan dikare cûdahiya hestyarî zêde bike û ji kesan re bibe alîkar ku bi tengahiyê re rûbirû bibin, ku ev yek ji fonksiyona psîkolojîk çêtir dibe alîkar. Wekî din, lêkolînên vê dawîyê destnîşan dikin ku şêwazên guheztinên kêlî bi kêlî di hestên rojane de dibe ku pirsgirêkên tenduristiya derûnî nîşan bidin. Bingeha bikarhêner a mezin û dîroka hevkariya lêkolînê ya Apple ji bo pêşdebirina têgihiştin û dermankirina me ya nexweşiyên tenduristiya giyanî yên hevpar fersendên sozdar pêşkêşî dike.

Dema ku Apple ji bikarhêneran re tedbîrên nepenî û ewlehiyê piştrast dike da ku daneyên tenduristiya xwe biparêze, taybetmendiya nû ji bikarhêneran hewce dike ku agahdariya kesane ya zêde parve bikin. Ji bo bikarhêneran girîng e ku feydeyên potansiyel li hember xetereyan binirxînin û asta rehetiya xwe bi parvekirina daneyên weha re bifikirin.

Çavkanî: [Gotara Çavkanî]