Li Hindistanê bi Apple TV+ re Tata Binge Partners Play

Berhevkarê kanalên Hindî, Tata Play Binge, bi Apple TV+ re hevkariyek ragihand da ku rêzefîlmên xwe yên populer û fîlimên orîjînal bîne bazara Hindistanê. Ev hevkarî ji bo Apple TV+-ê ya li Hindistanê ya yekem-ya-xwe nîşan dide.

Bi saya vê hevkariyê, temaşevanên Hindî dê bigihîjin rêzefîlmên cûrbecûr yên wekî "Ted Lasso", "Kirmbûn", "Silo", "Hijack", "Binqed", "Tehran", "Xizmetkar", "Platonîk," "Severance", "The Morning Show", "Bad Sisters", "Slow Horses" û "Prehistoric Planet". Wekî din, Fîlmên Orjînal ên Apple yên di nav wan de "CODA" û "The Boy, The Mole, the Fox and the Horse", "Ghosted", û "The Beanie Bubble" ya ku vê dawiyê hatî pêşandan jî dê li ser platformê peyda bibin.

Ji bo pîrozkirina destpêkirinê, kampanyayek reklamê ya ku stêrkên Bollywood-ê Saif Ali Khan û Katrina Kaif vedihewîne, hate destpêkirin. Tê payîn ku ev hevkarî gihandina Apple TV+ li bazara Hindistanê berfirehtir bike û naverokek cihêreng ji temaşevanên Hindî re peyda bike.

Ji bilî rêzefîlm û fîlimên ku berê li ser Apple TV+ hene, platform dê fîlimên nû yên orîjînal li Hindistanê jî derxe. Hin ji weşanên dahatû ev in "Killers of the Flower Moon" a Martin Scorsese ku Leonardo DiCaprio, Robert De Niro û Lily Gladstone dileyizin, thrillera sîxuriyê "Argylle" bi Henry Cavill, Sam Rockwell, û Bryce Dallas Howard, stêrka Ridley Scott "Napoleon". Joaquin Phoenix, û Joseph Kosinski ya bênavber a pêşbaziya Formula One bi Brad Pitt re.

Hevkariya di navbera Tata Play Binge û Apple TV+ de tê destnîşan kirin ku li Hindistanê perestgeha weşanê ji nû ve pênase bike, ji bo temaşevanên li welêt cûrbecûr vebijarkên naverokê pêşkêşî dike.

Nippon TV Formên Nû li Bazara Mafên MIPCOM-ê vedike

Nippon TV, damezrînerê Japonî yê formatên populer ên mîna "Shark Tank", tê destnîşan kirin ku çar taybetmendiyên nû li bazara mafên MIPCOM-a pêşerojê ya li Fransayê bide destpêkirin. Van taybetmendiyan di nav xwe de formek nivîsarkirî ya bi navê "Mamosteyê herî mezin" vedihewîne, ku li wir mamosteyek dibistanê vedigere dema xwe da ku sira kê ew ji banî davêje derxe holê.

Dê du formatên nenivîsandî jî werin eşkere kirin, di nav de "Gumanbarên li Set", hevokek ji drama sûcê nivîsandî û şerê lêpirsînê yê nenivîskî, û "5 Heval, 5 Xwezî!," lîstikek li stûdyoyê ku heval pêşbaziyê dikin da ku ji bo navdariya xwe bi ser bikevin. hevalên.

Wekî din, Nippon TV dê sernavek anime bi navê "The Apothecary Diaries", ku adaptasyona rêzefîlmek nepenî ya serdemê ya populer e ku zêdeyî 24 mîlyon kopî hatine firotin, pêşkêşî bike.

Nishiyama Mikiko, Cîgirê Serokê Karsaziya Gerdûnî li Nippon TV, pabendbûna pargîdaniyê ji bo bihêzkirina kapasîteyên hilberîn û belavkirina xwe diyar kir. Nippon TV armanc dike ku bi hevkarî û guhertoyên pîlot ên ku li Japonya têne hilberandin û weşandin, bernameyên orîjînal hilberîne û adaptasyonên rêzefîlmê li bazarên navneteweyî keşif bike.

Van formatên nû yên ji Nippon TV soz didin ku naveroka bêhempa û balkêş hem li Japonya û hem jî li çaraliyê cîhanê ji temaşevanan re bînin.

Mandala Reş Mafên Firotanê yên Cîhanê ji "Tiştê ku Li Binê Disekine" Distîne

Black Mandala, pisporê fîlimê yê ku li Zelanda Nû ye, mafên firotina cîhanî ya thrillera tirsnak a çalakiyê "What Lurks Beneath" bi dest xist. Derhêneriya wê Jamie Bailey e, fîlim li dora ekîba keştiyek binavokî ya li ber pevçûna navokî û Şerê Cîhanê yê Sêyem disekine. Dema ku jinek tazî ya razdar xuya dike, tengezarî zêde dibe ji ber ku ew guman dikin ku dibe ku ew navgînek rûsî be. Lêbelê, ew zû kifş dikin ku ew tiştek pir xeternaktir e.

Di lîstika "What Lurks Beneath" de Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek, û Dela Reilley nûhatî hene. Fîlm promiyera xwe ya cîhanî li Festîvala Fîlman a Fantastîk a Buffalo Dreams li eyaleta New Yorkê kir.

"What Lurks Beneath" ji hêla Mem Ferda ya FilmCore ve hatî çêkirin û rêvebir Ken Bressers ji Dystopian Films bi hevkarî digel Bailey's Into Frame Films ve hatî çêkirin, ezmûnek sînemayî ya bi heyecan û tund pêşkêşî dildarên fîlimê yên cureyê dike.

Alan Carr Pêşandana Quizê ya BBC "Picture Slam" dike

Dadwerê "RuPaul's Drag Race UK" û "Pêşkêşvanê Masterên Sêwirana Navxweyî" Alan Carr ji bo pêşandana quizê ya BBC "Picture Slam" rola mêvandar digire. Di her dewreyê de, sê tîmên ku ji du pêşbirkan pêk tên bi tabloyek tije wêneyên ji mijarên cihê têne pêşkêş kirin. Tîm divê wêneyên li hember demjimêr rast nas bikin. Paqijkirina tabloyek tije ya bi bersivên rast re ji bo tîmê bonusek drav dide.

Tîma fînalîst dê şansek hebe ku xelatek 10,000 £ (12,500 $) werbigire heke ew bikaribe bi rast navê hemî wêneyan bike. "Picture Slam" ji temaşevanan re formek pêşandana quizê ya balkêş û bilez pêşkêşî dike ku zanîna xwe biceribîne û ji bo xelatek diravî ya girîng pêşbaziyê bike.

