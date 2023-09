Apple dê di Roja Pêşîniya Firotanê ya Cîhanî de iPhone 15-a çêkirî ya Hindistanê bide destpêkirin

By

Apple Inc. biryar e ku di roja yekem a firotanê de bi destpêkirina iPhone 15-a çêkirî ya Hindistanê re di stratejiya xwe de guhertinek girîng çêbike, û ev yekem car destnîşan dike ku amûrek herêmî ya ku dê di roja pêşîn a cîhanî de peyda bibe. Digel ku piraniya yekîneyên iPhone 15 dê hîn jî ji Chinaînê werin, ev tevger kapasîteyên hilberîna mezin ên Hindistanê û hewildana Apple-ê ji bo cihêrengkirina hilberîna xwe ji Chinaînê ronî dike.

Tê payîn ku iPhone 15 roja Sêşemê were eşkere kirin, ku firotan di roj an hefteyên piştî bûyerê de dest pê dike. Hilberîna iPhone 15 meha borî li kargehek li başûrê eyaleta Tamil Nadu, ku ji hêla dabînkerê Foxconn Technology Group ve tê xebitandin, dest pê kir. Her çend dibe ku derengiyên sivik ji ber tengasiyên lojîstîkê çêbibin, lê baldariya Apple li ser tengkirina valahiya di navbera karên xwe yên Hindî û Chineseînî de diyar e.

Teşwîqên Serokwezîr Narendra Modi ji bo pêşvebirina hilberîna herêmî, bi stratejiya Apple-ê re ji bo kêmkirina girêdana bi Chinaînê di nav tengasiyên bazirganiyê de, Hindistan kiriye bazarek girîng ji bo hewildanên cihêrengkirina Apple. Berî iPhone 14, tenê beşek piçûk a hilberîna gerdûnî ya Apple li Hindistanê hate berhev kirin, bi derengiya şeş û neh mehan li gorî hilberîna Chinaînê. Lêbelê, dereng bi girîngî kêm bûye, hişt ku Apple heya dawiya Adarê 7% ji iPhone-ên xwe li Hindistanê kom bike.

Tê pêşbînîkirin ku iPhone 15 bibe nûvekirinek girîng a cîhazê, digel pêşkeftinên pergala kamerayê li seranserê rêzê û modelên Pro yên ku pêvajoyek nûvekirî ya 3-nanometer vedihewîne. Ev rêza nû ji bo Apple ji bo nûvekirina firotanê pir girîng e, ji ber ku pargîdanî ragihand ku ji ber kêmbûna daxwaziya xerîdar li bazarên sereke yên wekî DY, Chinaîn û Ewrûpayê sê çaryekan li pey hev kêmbûna firotanê kêm bûye.

Bala Apple li ser Hindistanê ji hilberînê wêdetir dirêj dibe, ji ber ku pargîdanî îsal yekem firotgehên xweya firotanê li welêt vekir. Li gel bazarek ku zû mezin dibe û firotan zêde dibe, Hindistan hem wekî firsendek firotanê û hem jî wekî bingehek hilberîna girîng a amûrên Apple-ê di demek dirêj de tê dîtin. Pêşkêşkerên din, wek Pegatron Corp. û kargehek Wistron Corp. ku di demek nêzîk de ji hêla Tata Group ve were kirîn, di heman demê de tê çaverê kirin ku iPhone 15 li Hindistanê kom bikin.

