Apple destnîşan kir ku iPhone 15-ê eşkere bike: Çi li bendê ye

Destpêkirina berhema salane ya pir pêşbînîkirî ya Apple hema hema li dora quncikê ye, û çavê hemûyan li ser vekirina iPhone 15 e. Gotûbêj û rapor destnîşan dikin ku dubareya herî dawî ya cîhaza sereke ya Apple dê bi cûrbecûr taybetmendiyên nû ve were, di nav de Android-ê porta barkirinê û zooma kamerayê ya çêtir. Lêbelê, analîst hişyar dikin ku ev zêdebûn dikarin ji bo xerîdaran bihayek bilindtir bikin.

Li gorî analîstên Wedbush Securities, nirxê modelên iPhone 15 dibe ku bi qasî 100 $ ji xetên berê yên smartphone ji Apple zêdetir be. Ev ê di van salan de yekem car nîşan bide ku dêwek teknolojiyê bihayê xwe yên iPhone-ê zêde kiriye. Modela bingehîn, iPhone 6.1-a 15-inch bi 128 gigabytes hilanînê, dikare ji 899 $ dest pê bike, dema ku mezintirîn iPhone 6.7 Plus 15-inch dibe ku ji 999 $ dest pê bike. Lêbelê, xerîdar di mehên piştî serbestberdanê de potansiyel dikarin bihayên dakêşandî bi navgîniya hilgirên têlefonên mezin ên Dewletên Yekbûyî bibînin.

Tê payîn ku iPhone 15 gelek nûvekirinên berbiçav bîne. Analîzatorên li Wedbush diyar dikin ku cîhaz dê çîpek bionîkî ya zûtir A17, jiyana batterê ya çêtir, portek şarjê ya celeb-C, teknolojiya kamerayê ya pêşkeftî, û keviyên titaniumê destnîşan bike. Yek ji taybetmendiyên berbiçav lensa têlefotoya periskopê ya li ser iPhone 15 Pro Max e, ku bi girîngî kapasîteyên zooma optîkî ya têlefonê zêde dike. Bi zoomek optîkî ya 5x-6x, ew zoom ducarî ya iPhone 14 Pro ya berê pêşkêşî dike. Wekî din, iPhone 15 îhtîmal e ku portek barkirinê ya USB-C, mîna yên ku di têlefonên Android-ê de têne dîtin, qebûl bike.

Biryara nûvekirina iPhone 15-ê dikare dijwar be, nemaze heke hûn berê xwedan iPhoneek nû ya nû ye, wek iPhone 12 an modelek paşê. Olivier Blanchard, derhênerê lêkolînê li fîrmaya lêkolînê ya teknolojiyê The Futurum Group, pêşniyar dike ku biryar bi kîjan celebê desta ku hûn niha bikar tînin ve girêdayî ye. Ger we modelek kevntir hebe, çîpa nû ya iPhone 15, taybetmendiyên kamerayê yên çêtir, û porta USB-C dikare bibe gavek girîng li pêş. Lêbelê, heke we iPhone-yek nûtir hebe, nebûna pêşkeftinên berbiçav dibe ku girtina bi cîhaza weya heyî vebijarkek maqûl bike.

Çavkanî:

- Ewlekariya Wedbush

- CBS MoneyWatch