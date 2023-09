Apple iOS 16.6.1 bi Serastkirinên Ewlekariyê derdixe

Apple di van demên dawî de iOS 16.6.1 derxist, nûvekirinek ku balê dikişîne ser rastkirina qelsiyên ewlehiyê yên ku bi rengek çalak hatine bikar anîn. Ev nûvekirin berî bûyera taybetî ya Apple di 12ê Îlonê de tê, ku tê payîn ku roja serbestberdana iOS 17 were ragihandin.

Nûvekirina iOS 16.6.1 du qelsiyên ku ji bikarhênerên iPhone-ê re xetereyên girîng çêdikin destnîşan dike. Zelalbûna yekem di çarçoveya ImageIO de tê dîtin, ku bi potansiyel dikare rê bide êrîşkaran ku kodek keyfî bi manîpulekirina wêneyek taybetî hatî çêkirin pêk bînin. Zehfbûna duyemîn di Wallet de ye û bi heman rengî dikare êrîşkaran bike ku kodek keyfî bi vekirina pêvekek xirab pêk bînin.

Ji bo bikarhênerên iPhone-ê girîng e ku tavilê nûvekirina iOS 16.6.1 saz bikin da ku cîhazên xwe ji van xetereyên ewlehiyê biparêzin. Nekirina wiya dikare iPhone-ên wan ji êrîşên potansiyel re mexdûr bihêle.

Li gorî raporek ji hêla TechCrunch ve, Citizen Lab, komek lêkolînê ya ku balê dikişîne ser malwareya hukûmetê, qelsiyek zero-klîk a çalak ku bi spyware-ya Pegasus a NSO Group ve girêdayî ye vedît. Pegasus amûrek spyware-ya navdar e ku tê îdiakirin ku ji hêla gelek hukûmetên li çaraliyê cîhanê ve tê bikar anîn da ku kesên cihêreng, di nav de çalakvanên civaka sivîl, rojnamevan û endamên muxalefetê jî bikin armanc.

Zincîra îstîsmarê ya ku bi vê qelsbûnê ve girêdayî ye hişt ku êrîşkar bi iPhone-ên ku guhertoya herî dawî ya iOS-ê dimeşînin tawîz bidin, bêyî ku têkiliyek ji mexdûr re neyê xwestin. Di bersiva vê vedîtinê de, Apple alîkariya Citizen Lab di tespîtkirina qelsiyan de qebûl kir û ji bo piştgiriya wan spasiya wan kir.

Dema ku nûvekirina iOS 16.6.1 ti taybetmendiyên nû destnîşan nake, ji bo kêmkirina xetereyên ewlehiyê pêdivî ye ku amûran nûve bikin. Bikarhêner dikarin nûvekirinê bi rêvekirina Settings> Giştî> Nûvekirina Nermalavê li ser iPhone an iPad-ên xwe saz bikin.

Çavkanî: TechCrunch, Citizen Lab

Definitions:

– iOS: Pergala xebitandina mobîl a Apple ku li ser cîhazên iPhone û iPad-ê tê bikar anîn.

- Zehfbûn: Kêmasî an qelsiyek di pergalê de ku dikare ji bo têkbirina ewlehiya wê were bikar anîn.

- Zehfbûna sifir-klîk: Zehfbûnek ku dihêle êrîşkar amûrek bêyî têkilî an têketinek qurbanî tawîz bide.

- Koma NSO: Pargîdaniyek ku ji bo pêşxistina nermalava çavdêriyê tê zanîn, di nav de spyware Pegasus.

- Pegasus spyware: Amûrek çavdêriya hêzdar a ku dikare ji dûr ve amûrek armanc bigire, ku pir caran ji bo êrîşên armanckirî yên li dijî kesan tê bikar anîn.

- Zincîra îstîsmarê: Rêzek qelsî û teknîkên ku bi hev re têne bikar anîn da ku bigihîjin encamek nedestûr an xirab.