Apple destnîşan kir ku di Bûyera Destpêkê de iPhone û Berhemên Nû eşkere bike

Apple xwe amade dike ku rêzika xwe ya herî paşîn a iPhones, Apple Watches, û hilberên din roja Sêşemê di bûyerek destpêkirina zindî de eşkere bike. Pargîdanî hêvî dike ku ev pêşniyarên nû dê alîkariya zêdekirina firotana iPhone-ê bikin, ku di sê çaryekên borî de kêm bûne. Fikarên li ser pêşeroja iPhonesên li Chinaînê ji ber aloziyên bi Dewletên Yekbûyî re jî bandorek neyînî li nirxa bazarê ya Apple kir.

Tê payîn ku xeta nû ya iPhone-ê ji çar modelan pêk were: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, û 15 Pro Max. Modelên bingehîn, iPhone 15 û 15 Plus, dê li gorî hilberên berê yên Apple-ê bin, di heman demê de dê giranî li ser modelên Pro-ya bilind be. Apple armanc dike ku xerîdar bixapîne ku ji bo têlefonek nû bi modelên Pro, ku tê gotin ku bi bihayê 100 dolarî li gorî iPhone 12-a berê zêde be, bêtir bidin.

Ji bo rastkirina bihayê bilindtir, modelên Pro û Pro Max dê çîpek nû A17 bi hêza pêvajoyek çêtir, bîranîna zêde, û jiyana batterê ya zêdekirî destnîşan bikin. Pro Max dê di heman demê de ji bo kapasîteyên zoom-ê çêtir lensên nûvekirî jî hebin. Wekî din, van modelan dê li şûna pola zengarnegir xwedan titanyûm bin, giraniya wan a giştî kêm bikin. Guhertinek berbiçav guheztina guheztina zengil / guhê bi "bişkojka çalakiyê" ye ku fonksiyonên cihêreng vedike.

Tê payîn ku destpêkirina iPhone-ên nû bi potansiyel "mînî-sûper-çerxek" bike ku hejmareke girîng a xerîdar biryar didin ku têlefonên xwe nûve bikin. Li gorî analîstê Wedbush Dan Ives, çaryeka bikarhênerên iPhone-ê yên gerdûnî yên Apple di çar salan de cîhazên xwe nûve nekirine, ku ji îdîaya Apple ya sê-salan ji bo iPhone-an derbas kiriye.

Digel ku hevrikên mîna Samsung û Google têlefonên daçikandî yên bi ekranên çîqkirî destnîşan dikin, Apple şekl û şeklê bingehîn ên iPhone-ên xwe naguherîne. Lêbelê, yek guhertinek girîng a ku dibe ku bikarhêner pêşwaziya wê nekin an jî nekarin pejirandina portek barkirinê ya nû ye. iPhone-ên herî nû dê porta xwedan Lightning ya Apple-ê bi portek şarjê ya USB-C veguherînin da ku li gorî rêzikên nû yên Ewropî tevbigerin.

Daxuyaniyên din ên pêşbînîkirî guhertoyên nûvekirî yên Apple Watch, Series 9 û Ultra hene, ku dê leza pêvajoyek zûtir û kapasîteyên şopandina cîhê pêşkeftî destnîşan bikin. Wekî din, dibe ku Apple nûvekirinên nermalava iOS 17 yên wekî başkirinên rastkirina otomatîkî, serîlêdanek nû ya rojnameyê, taybetmendiyek guheztina qerta karsaziya dîjîtal, û dakêşana nexşeya navîgasyonê ya negirêdayî destnîşan bike.

