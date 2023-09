AirPods Pro 2 Naha bi Doza Charging USB-C re tê

By

Apple ragihand ku AirPods Pro 2-a nû dê li şûna girêdana Lightning-ê bi qalikek barkirinê ya USB-C were. Ev guhertin bi pejirandina Apple-ê ya USB-C-ê wekî girêdana standard ji bo hilberên xwe, di nav de Mac, iPad, û Siri Remote ve girêdayî ye.

AirPods Pro 2 bixwe dê nûvekirinên hardware wernegire lê dê naha bi şarjkirina USB-C re hevaheng be. Ev tê vê wateyê ku bikarhêner dikarin bi hêsanî heman kabloyê bikar bînin da ku Mac, iPad, AirPods, û rêzika nû ya iPhone 15-ê bar bikin. Wekî din, AirPods Pro 2 dikare rasterast ji iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, û iPhone 15 Pro Max were barkirin.

Ji bo xerîdarên ku AirPods Pro 2-a nû bikirin, dê doza şarjê ya USB-C di nav qutikê de be. Lêbelê, berevajî hêviyên destpêkê, Apple dê doza barkirina USB-C ji hev cuda nefiroşe.

Siparîşên ji bo AirPods Pro 2-a nû ya bi doza şarjê ya USB-C-ê nuha dikarin bêne danîn, digel ku dê di 22-ê Îlonê de dest pê bikin. Bihayê AirPods Pro 2 249 $ dimîne.

Bi tevayî, ev nûvekirin pabendbûna Apple-ê ya standardkirina hilberên xwe bi girêdana USB-C nîşan dide, ku rê dide zêdekirina rehetî û lihevhatina di nav cîhazan de.

Çavkanî:

- Bûyera Apple