Bûyera Destpêka Apple 2023: Hêviyên ji bo Rêzeya iPhone 15 û Zêdetir

Bûyera destpêkirina salane ya Apple ya pir pêşbînîkirî, ku bi navê 'Wonderlust' tê zanîn, îro tê li dar xistin, û dilşewatên Apple li çaraliyê cîhanê bi kelecanek li benda danasîna nifşa paşîn a iPhone 15, ligel daxuyaniyên din ên balkêş in. CEO Tim Cook dê bûyerê li Steve Jobs Theater li Kalîforniyayê rêve bibe.

Di dema bûyerê de, analîstên Apple dê têgihîştin û ramanan peyda bikin ka meriv çi ji Bûyera Destpêka Apple 2023-an hêvî dike. Dê analîzek kûr a taybetmendiyên gotegotî yên iPhone 15-ê, di nav de Apple Watch-a-a paşîn û aksesûarên din ên balkêş, hebe. Nûvekirin û dîmenên zindî yên ji Parka Cupertino dê ji temaşevanan re nihêrînek li atmosfera bûyerê bidin.

Yek ji balkêşên bûyerê bê guman dê destpêkirina rêzikên iPhone 15 be. Raporên destpêkê destnîşan dikin ku modela bingehîn iPhone 15 dê pîvan û giraniya mîna ya berê, iPhone 14 biparêze. Tê çaverê kirin ku iPhone 15 Pro ji modela berê hinekî stûrtir lê siviktir be. Ji aliyek din ve, iPhone 15 Pro Max tê pêşbînîkirin ku ji pêşiyê xwe siviktir û hinekî ziravtir be.

Di warê bihayê de, tê pêşbînîkirin ku bihayê destpêkê ya modela piçûktir Pro dê di 999 $ de bimîne. Lêbelê, dê di performansa wê de çêtirkirin hebin, tevî zêdebûna RAM.

Di heman demê de gotegotên taybetmendiyên din ên balkêş jî hene, wek îhtîmala siviktir iPhone 15 Pro bi çarçoveyek navîn a ku ji Grade 5 Titanium hatî çêkirin. Wekî din, spekulasyon heye ku dibe ku nifşa paşîn a iPhone-an derbasî kabloyên barkirinê USB-C bibin.

Ji bo temaşekirina bûyera destpêkirina Apple Wonderlust zindî, temaşevanan vebijarkên weşana pirjimar hene. Aboneyên Apple TV dikarin saet 10:30 ê êvarê li ser cîhazên xwe temaşe bikin, û kesên ne abone dikarin li ser rûpela fermî ya YouTube-ê ya Apple-ê bûyerê temaşe bikin. Wekî din, temaşevan dikarin bi serdana malpera Apple-ê bi gerokên xwe yên webê jî bûyerê temaşe bikin.

Piştî axaftina sereke ji hêla CEO Tim Cook ve, dê bêtir analîzek li ser dîtin û armancên Apple were kirin, ku têgihiştinek berfireh a rêwerziya pargîdaniyê peyda bike.

