Li gorî analîst Ming-Chi Kuo, heya sala 2024-an ji Apple-ê iPad-ên nû nayê hêvî kirin.

Analîstê Apple Ming-Chi Kuo diyar kir ku ne mimkûn e ku pargîdanî heya dawiya sala 2024-an modelên nû yên iPad-ê derxîne. Dibe ku ev nûçe wan kesên ku li hêviya ragihandina iPad-ê ya nû di demek nêzîk de bûn bêhêvî bike.

Dema ku Apple di van demên dawî de bûyera Wonderlust li dar xist, ew balê dikişîne ser eşkerekirina iPhonesên nû, Apple Watches, û dibe ku AirPods. Li gorî Mark Gurman ya Bloomberg, spekulasyon pêşniyar kir ku dibe ku nûvekirinek iPad-ê di Cotmehê de çêbibe. Gurman her wiha behs kir ku tê çaverêkirin ku di demek nêzîk de iPad Air-ya nûvekirî were hêvî kirin, ji ber ku nûvekirina dawîn ji bo vê modelê di destpêka sala 2022-an de bû. Lêbelê, nûvekirina girîngtir a iPad Pro-yê ku dê çîpên M3 û ekranên OLED-ê nîşan bide, tê destnîşan kirin ku di pêş de were berdan. sal. Nûvekirina iPad Pro ya herî dawî di Cotmeha 2022-an de pêk hat.

Apple di derbarê berdana iPadên nû de ti şîroveyên fermî nedaye.

Digel derengketina berdanên nû yên iPad, Kuo berê ragihandibû ku rêza MacBook-a Apple ya ku bi çîpên M3 ve hatî peyda kirin dê îsal neyê peyda kirin. Mimkun e ku Apple di destpêka sala 2024-an de bûyerek mêvandar bike da ku hem iPad û hem Mac-ên nû bi hev re bide destpêkirin, lê ev bi tevahî spekulatîf e.

Çavkanî:

- Jay Peters. "Apple dibe ku heya 2024-an iPad-ya nû dernekeve, analîst dibêje" - The Verge

– Mark Gurman. "MacRumors" - YouTube

