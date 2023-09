Apple ji bo AirPods Pro Doza Charging USB-C ragihand

Apple daxuyand ku AirPods Pro naha dê bi dozek şarjê ya USB-C were, ku dihêle bikarhêner guhên xwe bi heman kabloya iPhone 15-a xwe ya nû bar bikin. Mac, iPad, iPhone, û amûrên din.

Berê, guhên ala Apple-ê portên barkirinê yên Lightning bikar tînin. Bi derbasbûna USB-C re, bikarhêner naha dikarin bi rehetî AirPods Pro-ya xwe bi karanîna heman kabloya ku bi iPhone 15-a xwe ya nû re tê bar bikin. Wekî din, Apple di dema pêşkêşiyê de behs kir ku bikarhêner jî dê karibin AirPods xwe ji iPhone-ya xwe bar bikin.

Her çend AirPods Pro derbasî USB-C dibe, girîng e ku were zanîn ku AirPods birêkûpêk û guhên AirPods Max dê di vê demê de guhertoyek USB-C nestînin. Lêbelê, gotegotan destnîşan kir ku her du hilber dibe ku di sala pêş de were nûve kirin.

Ev ragihandin pabendbûna Apple bi girêdana USB-C û girîngiya wê ya mezin a di pîşesaziya teknolojiyê de destnîşan dike. USB-C gelek feydeyan pêşkêşî dike, di nav de leza barkirinê ya bilez, rêjeyên veguhastina daneyê çêtir, û lihevhatina zêde bi cûrbecûr cîhazan re.

Bi kaseya şarjê ya USB-C ya AirPods Pro re, Apple hewcedariyên xerîdarên xwe yên ku berê xwedan an jî plan dikin ku iPhone 15-a nû bikirin pêk tîne. Ev yekbûn pêvajoya barkirinê hêsan dike û hewcedariya kablo an adaptorên zêde ji holê radike.

Çavkanî:



- Verge