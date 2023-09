Apple û Hevkarê AAA-yê Alîkariya Rê ya bi Hêza Satelîtê ji iPhone-an re bînin

By

Apple bi AAA re hevkariyek nû ragihand ku ji bo iPhone 15 û iPhone 14 Alîkariya Rê ya ku bi satelaytê ve tê hêzdar kirin bîne. naha ji bo kêşeyên gerîdeyê yên wekî lastîkek qelişî an jî benzîn diqede dema ku ew ji rêza têlefonên desta ne alîkariyê werdigirin.

Dema ku iPhone 14 an iPhone 15-a nû aktîf bikin, bikarhêner dê du salan belaş gihîştina SOS-a Lezgîn û Alîkariya Rêyê bistînin. Karûbarên ku bi vê taybetmendiyê têne peyda kirin di bin şertên endametiya AAA-yê de ji bo endamên AAA-yê têne vegirtin, an ji bo ne-endaman li ser bingehek pay-per-karsaziyê peyda dibin.

Ji bo ku bigihîjin karûbarê Alîkariya Rêwî, bikarhêner dikarin tenê di rewşên awarte de ji bo arîkariyê bi AAA re binivîsin, mîna ku di gerîdeya xwe de girtî ne an jî sotemenî qediya. Vê taybetmendiyê dema ku vegirtina hucreyî an Wi-Fi tune be, Nivîsara Awarte ya Apple bi riya satelîtê bikar tîne.

Dema ku bikarhênerek ji bo arîkariyê bi AAA re têkilî daynin, pirsnameyek kurt dê li ser ekranê xuya bibe da ku hûrguliyên bingehîn berhev bike. Dûv re ev hûrgulî dikarin bi riya satelîtê ji AAA re werin veguheztin, ku dê rasterast peyamek ji bikarhêner re bişîne û arîkariyê ji cîhê wan re bişîne. Lêbelê, girîng e ku meriv zanibe ku ev taybetmendiya satelîtê xêzek zelal a ezman hewce dike, ji ber vê yekê dibe ku ew li deverên pir daristanî an cîhên din ên bi dîmenên astengdar nexebite.

Digel ku Apple piştî du salên destpêkê mesrefa SOS-ya Awarte eşkere nekir, ew ji bo bikarhênerên iPhone-ê ku dibe ku xwe li deverên dûr an rewşên ku rêbazên kevneşopî yên ragihandinê ne berdest in hewcedarê alîkariyê bibînin, pêvekek xêrxwaz e.

Çavkanî: Apple, AAA