Apple ji bo iPhone 15 Pro Max Zêdebûna Bihayê Difikire: Rapor

Li gorî raporek vê dawiyê ya TrendForce, Apple difikire ku bihayê iPhone 15 Pro Max heya 100 dolaran zêde bike. Lêbelê, tê pêşbînîkirin ku vebijarka hilanîna bingehîn ji bo iPhone 15 Pro Max dê li 128 GB bimîne. Ev tê vê wateyê ku heke hûn plan dikin ku iPhone 15 Pro Max bikirin, dibe ku hûn ji bo 1,199 GB hilanînê 128 $ bidin.

Balkêş e, rapor her weha destnîşan dike ku iPhone 15 Pro dê zêdebûnek biha nebîne û dê bi 999 $ were firotin, bi heman bihayê iPhone 14 Pro ya sala borî. Ev berevajî gotegotên berê ye ku her du modelên Pro dê bihayek bilind bibin. Wekî din, rapor destnîşan dike ku guhertoyên herî paşîn ên iPhone 15 Pro û Pro Max dê heya 1TB hilanînê pêşkêşî bikin.

Digel ku em nekarin rastbûna van îdiayan piştrast bikin heya ku Apple bi fermî rêzikên iPhone 15 dest pê neke, hêjayî gotinê ye ku bilindbûna bihayê ji bo iPhone 15 Pro Max dikare rastdar be heke ew bi rastî bi şaseyek titanium û lensek periscope were, wekî ku tê gotin. . Tê payîn ku rêzika iPhone 15 bi nûvekirinên girîng ên hardware û nermalavê re were, di nav de chipset A17 Bionic, taybetmendiyên iOS 17, barkirina bilez USB-C, piştgiriya Thunderbolt 4, û hêj bêtir.

Heke hûn dilxwaz in ku bêtir fêr bibin, li benda weşana zindî ya Beebom ya bûyera destpêkirina 12-ê Îlonê bin. Di vê navberê de, hûn dikarin gotara meya diyarkirî ya li ser hêviyên iPhone 15 bixwînin û ramanên xwe li ser modelên pêşerojê parve bikin.

Definitions:

- USB Type-C: girêdanek USB-ya gerdûnî ya ku karibe hem hêz û hem jî daneyan bi leza bilind veguhezîne.

- Bezels: çarçoveyek li dora dîmendera li ser amûrekê.

- TrendForce: dabînkerê îstîxbarata bazarê û karûbarên şêwirmendiyê.

