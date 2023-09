Apple ji bo iPhone 15 Pro û Pro Max nûvekirinên balkêş û zêdebûna bihayê potansiyel eşkere dike

By

Apple amade ye ku rêza hilberên xwe yên herî paşîn di bûyera pêşerojê ya "Wonderlust" de eşkere bike, ku tê de iPhone 15 Pro û iPhone 15 Pro Max-a pir bendewar tê de heye. Digel van smartfonên nû, xerîdar dikarin li bendê bin ku Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, AirPods Pro-ya nû, û hêj bêtir bibînin. Lêbelê, ew guheztinên ku Apple ji bo modelên nû yên iPhone-ê li ber xwe dide ye ku bala her kesî kişandiye, nemaze zêdebûna potansiyela bihayê.

Yek ji sedemên sereke yên bilindbûna bihayê iPhone 15 Pro û Pro Max danasîna nûvekirinên balkêş e. Apple ji bo rêza iPhone 15 xwedan planên ambicioz e, di nav de veguheztina ji Lightning berbi USB-C, piştgirî ji bo şarjkirina bêserûber Qi 2, bişkojkek lal a bernamekirî bi fonksiyonek bişkojka Action li ser modelên Pro, di nav de taybetmendiyên din.

Raporek vê dawiyê ya Digitimes pêşniyar dike ku dibe ku rêza iPhone 15 Pro jî ji ber du nûvekirinên mezin zêdebûnek girîng bibîne. Ya yekem, Apple li ser veguheztinek ji pola zengarnegir ber bi şasiya titanium difikire, ku dikare lêçûnên hilberînê zêde bike. Ya duyemîn, modela Pro Max dikare bi taybetî nûvekirinek lensên periskopê destnîşan bike, ku destûrê dide zoomek optîkî ya 5-6x, digel ku hin çavkaniyan jî kapasîteya zoom optîkî 10x texmîn dikin.

Di warê bihayê de, iPhone 15 Pro û Pro Max dikarin bibin modelên herî biha yên iPhone-ê heya roja îro. Zêdekirina kameraya nû ya zoomê ya optîkî dibe ku bihayê Pro Max bi $200 zêde bike. Li gorî Forbes, dabeşkirina bihayê pêşbînîkirî ji bo rêza iPhone 15 wiha ye: iPhone 15 ji 799 $ dest pê dike, iPhone 15 Plus ji 899 $ dest pê dike, iPhone 15 Pro ji 1,099 $ dest pê dike, û iPhone 15 Pro Max ji 1,299 $ dest pê dike.

Tê bawer kirin ku biryara Apple ji bo bicihanîna van guhertinan tevgerek stratejîk e ji bo hevsengkirina daxwazê ​​li seranserê modelên xwe yên iPhone-ê. Di çerxa berê de, modelên Pro û Pro Max ji modelên standard iPhone û Plus ji ber cûdahiyek piçûktir difirotin. Bi zêdekirina ferqa bihayê di navbera modelên Pro û ne-Pro de, Apple armanc dike ku daxwazê ​​wekhev bike û zincîra peydakirina xwe piştgirî bike. Ji ber vê yekê, iPhone 15 Pro dê bi qasî 300 $ ji iPhone 15-a standard bêtir lêçûn, lê iPhone 15 Pro Max dê bi qasî 400 $ ji iPhone 14 Plus bêtir lêçûn.

Van cûdahiyên bihayê dibe ku nûvekerên potansiyel du caran bifikire, lê Apple hewl dide ku bihayê firotina xweya navînî zêde bike da ku kêmbûna giştî ya di bazara smartphone de berteref bike. Dê were dîtin ka nûvekirin û zêdebûna bihayê maqûl in û gelo xerîdar dê iPhone-ên nû hêjayî veberhênanê bibînin. Tê payîn ku bûyera Apple di 12ê Îlonê de pêk were.

Çavkanî:

- Digitimes

- Forbes