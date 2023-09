Apple ji bo Planên iCloud Vebijarkên Hilberîna Bilind ên Nû destnîşan dike

By

Apple di dema bûyera xwe ya iPhone 15 de ji bo plansaziyên xwe yên iCloud vebijarkên hilanîna nû ya bilind ragihand. Heya nuha, hesabên iCloud-ê yên kesane ji bo mehê 2 $ sînorê hilanînê 9.99 TB herî zêde hebû. Lêbelê, ji 18-ê Îlonê dest pê dike, Apple dê planên 6 TB û 12 TB pêşkêşî bike da ku daxwaziya zêde ya hilanînê ji bo wêneyên kesane, vîdyoy, belge û daneyan bicîh bîne.

Plana nû ya 6 TB ya iCloud+ dê li Dewletên Yekbûyî her mehê 29.99 $ be, lê plana 12 TB dê mehê 59.99 $ be. Van qatên hilanînê jî dikarin bi navgîniya Parvekirina Malbatê bi şeş kesan re werin parve kirin.

Digel vebijarkên hilanînê yên zêde, van planan dê hemî taybetmendiyên din ên iCloud+-ê yên wekî iCloud Private Relay û HomeKit Secure Vîdyoyê jî bihewînin. Ev tê vê wateyê ku bikarhêner dê ne tenê ji kapasîteya hilanînê ya berfireh sûd werbigirin lê di heman demê de ji taybetmendiyên ewlehî û nepenîtiyê yên pêşkeftî jî sûd werdigirin.

Naha ne diyar e ka gelo ev astên hilanînê yên nû dikarin bi abonetiya Apple One Premier re werin hev kirin, ku jixwe 2 TB hilanînê pêşkêşî dike, potansiyel rê dide bikarhêneran ku bi tevahî veqetandina hilanînê ya 14 terabyte hebe.

Digel ku van vebijarkên hilanînê yên mezin bi bihayek bilindtir têne, ew ji bo kesên ku berê ji 4 TB veqetandina xweya berê derbas kirine (2 TB iCloud + 2 TB ji Apple One) çareseriyek peyda dikin. Bikarhêner dê ji 18-ê Îlonê dest pê bikin bibin aboneyên van plansaziyên iCloud-ê yên berfireh.

