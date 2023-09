Di Bûyera Apple 2023-an de Çi Hêvî Dibin: iPhone 15, Apple Watch Series 9, û Zêdetir

By

Bûyera pir pêşbînîkirî ya Apple 2023 hema hema li dora quncikê ye, û dilxwazên teknolojiyê bi dilgermî li benda daxuyaniyên ku Apple ji wan re amade kiriye ne. Tê payîn ku yek ji girîngên girîng ên bûyerê vebûna rêzikên nû yên iPhone 15 be. Rumor pêşniyar dikin ku dê di rêzê de çar model hebin: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, û iPhone 15 Pro Max. Guhertinek balkêş a ku dibe ku di modelên "Pro" de were destnîşan kirin ev e ku li şûna pola zengarnegir karanîna çarçoveyên titaniumê ye.

Bûyera Apple tê plansaz kirin ku roja Sêşemê demjimêr 10 danê sibê bi dema Pasîfîkê dest pê bike, û ew dikare li ser YouTube, malpera Apple, an sepana Apple Events li ser Apple TV-yê zindî were weşandin. Ji bilî iPhone-an, hêviyên dîtina Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, û dibe ku iPad mini 7-a nû jî bibînin.

Di nav rêzên iPhone 15 de, tê çaverê kirin ku iPhone 15 Pro Max bi taybetmendiya xweya nû ya hêzdar a periscope zoom nîşan bide. Li gorî Mark Gurman ji Bloomberg, dibe ku Apple di bûyera pêş de van hilberên balkêş destnîşan bike.

Dema ku dor tê ser series iPhone 15, gotegotan destnîşan dikin ku iPhone 15 dê hin taybetmendiyên ji iPhone 14 Pro mîras bigire, wek kamerayek hêzdar 48MP û Girava Dînamîk. Tê payîn ku iPhone 15 Pro bi çîpê A17 Bionic ve were hêz kirin, ku ew pir bilez dike. Lêbelê, dibe ku ev nûvekirin bi bihayek bilindtir werin. Di heman demê de spekulasyon hene ku dibe ku hemî modelên iPhone-ê ji bo barkirina bileztir veguherînin USB-C, û şarjkirina bêtêl dibe ku hêsantir bibe.

Di warê bihayê de, bihayên destpêkê yên hêvîkirî yên ji bo series iPhone 15 wiha ne:

iPhone 15: 799 $

iPhone 15 Plus: 899 $

iPhone 15 Pro: Ji 1099 $ dest pê dike heke ew 100 $ bilind dibe

iPhone 15 Pro Max: Ger ku 1299 dolaran bilind bibe, bi 200 dolaran dest pê dike

Daxuyaniyek din a balkêş a ku dikare di bûyerê de were çêkirin Apple Watch Series 9 e. Her çend hûrguliyên li ser wê kêm in, li gorî modela berê çêtirkirin têne hêvî kirin. Nîşanek Apple Watch Ultra 2 tune, lê Apple tê ragihandin ku li ser lê zêdekirina senzorên şekirê xwînê û tansiyona xwînê li demjimêrên xwe yên hişmend ên pêşerojê dixebite.

Gava ku dibe ku guhertoyek nû ya AirPods neyê eşkere kirin, dibe ku di dozên barkirina wan de guhertin hebin. Tê gotin ku Apple dê girêdana Lightning-ê bi USB-C-ê veguhezîne, û wê bi guheztina gotegotî ya ji bo iPhone-ê re hevaheng bike.

Digel van daxuyaniyên çaverêkirî, di derbarê MacBookên nû de, di nav de MacBook Pro 14-inç û 16-inç, û her weha MacBook Air 15-inch bi çîpê M2-ê de, gotegotên zirav hene. iPad-ên nû jî di karan de ne, bi îhtîmala ku iPad mini 7 xuya bibe. Wekî din, li ser HomePodek bi dîmenderek û danasîna AirPods Max 2 tê axaftin. Û heke guhê Apple VR/VR ku di WWDC 2023 de hatî pêşdîtin bi tevahî neyê eşkere kirin, dibe ku di meha Îlonê de bêtir hûrgulî werin eşkere kirin.

Ji ber vê yekê ji bo bûyerek balkêş a Apple amade bibin, ku hûn ê bibin şahidê pêşeroja iPhones, Apple Watches, û dibe ku hin surprîzên ku Apple di bin çavan de digire.

Çavkanî: Rumors û spekulasyonên ku li ser bingeha hundur û pisporên pîşesaziyê ve girêdayî ye.