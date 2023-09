By

Apple xwe amade dike ku rêzika xweya herî dawî ya iPhone-an di dema bûyera xweya sereke ya "Wonderlust" ya pir pêşbînîkirî de eşkere bike. Tê payîn ku bûyer roja Sêşemê di demjimêr 10 PM PT de pêk were, û dildarên Apple li çaraliyê cîhanê dê karibin bi zindî li daxuyaniyê temaşe bikin.

Li gorî gotegotan, tê payîn ku dêwek teknolojî çar modelên nû yên iPhone-ê bide nasandin: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, û iPhone 15 Pro Max. Nemaze, spekulasyon heye ku dibe ku modelên "Pro" li şûna pola zengarnegir çarçoveyek titaniumê nîşan bidin. Ev guhertin dikare bibe sedema amûrên siviktir û bezelên dîmenderê yên potansiyel ziravtir, ku ji bikarhêneran re ezmûnek iPhone-ê ya bi dîtbarî ya cihêreng pêşkêşî dike.

Wekî din, Apple biryar e ku bi rêzikên Yekîtiya Ewropî re biguhezîne porta xweya Lightning bi porta USB-C ya ku pir tê bikar anîn. Dê were dîtin ka dê Apple çawa vê veguheztinê pêşkêşî bike û dê xerîdar çawa bersivê bidin guhertinê.

Digel rêza iPhone-ê, dibe ku Apple di heman demê de dubareyek nû ya Apple Watch-a xweya populer jî vebike. Pargîdanî bi gelemperî cîhaza xweya xweya kincê her sal nûve dike, her çend hûrguliyên di derbarê Apple Watch-a nû de di vê demê de kêm in.

Bûyera sereke di heman demê de dibe ku ji Apple re platformek peyda bike da ku bi kurtî li ser Vision Pro-ya xweya pêşeroj, serêşokek rastiya virtual (VR) ya pir pêşbînîkirî ya ku tê payîn sala bê were berdan, nîqaş bike.

Ji bo temaşekirina weşana zindî ya bûyerê, temaşevan dikarin rasterast li ser vê rûpelê temaşe bikin ji ber ku Apple dê konferansê li ser YouTube-ê biweşîne. Bikarhênerên Apple TV dikarin bigihîjin sepana TV-yê û biçin beşa "Bûyera Taybet a Apple" da ku bûyerê zindî bişopînin an bûyerên berê ji nû ve temaşe bikin. Wekî din, yên ku bêyî Apple TV-yê ne an jî dixwazin YouTube-ê bikar neynin dikarin bûyerê bi riya beşa Apple Events li ser malpera fermî ya Apple-ê zindî bişopînin. Vê vîdyoya vîdyoyê bi hemî gerokên sereke re, tevî Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, û Google Chrome re hevaheng e.

