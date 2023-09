Payîzê li Apple Days û Bazara To Go li Geliyê Lehigh hembêz bikin

By

Amade bin ku pêşwaziya demsala payîzê li Geliyê Lehigh bikin di festîvala rojên Apple ya pêş de ku ji hêla Muzexane & Malperên Bethlehem ên Dîrokî ve tê organîze kirin. Festîvala vê payîzê dê roja Şemî û Yekşemê ji 10 sibê heta 5 êvarê li Zeviya Burnside Plantation pêk were.

Apple Days ji bo mêvanên ji her temenî re rêzeyek çalakî û balkêşan pêşkêşî dike. Ji xwarin û şîrîniyên xweş bigire heya muzîka zindî û xwenîşandanên dîrokî, ji bo her kesî tiştek heye. Di heman demê de beşdar dikarin siwarên pony û çalakiyên cihêreng ên zarokan jî kêf bikin.

Vê salê, Apple Days hin zêdekirinên nû yên balkêş ji festîvalê re destnîşan dike. Ji bo cara yekem, ew ê roja Şemiyê Tûrnûvayek Cornhole li dar bixin. Beşdar dikarin tîmek du kesan ava bikin û ji bo şansê serketinê pêşbaziyê bikin. Wekî din, evîndarên heywanan dikarin li dora xwe kom bibin û temaşe bikin ku berazên delal karên hunerî yên rengîn diafirînin. Wêneyên "Pigcasso", ku ji bo kirînê têne peyda kirin, ji bo bîranînên bêhempa çêdikin.

Serdan her weha dikarin beşdarî pîrozbahiya 275-emîn Partiya Jidayikbûna Burnside bibin. Bi beşdarbûna karên mîna şuştina kincan, çêkirina xwarinên rojbûnê, û danîna sifrê, ji bo ahengek rojbûna bi temaya kolonyal amade bibin.

Ji bilî çalakiyên festîvalê, Muzexane & Malperên Bethlehem ên Dîrokî fersendek pêşkêşî hunermendên ciwan dikin ku beşdarî pêşbirka sêwirana logoya Apple Days bibin. Sêwirana serketî ya ku ji hêla xwendekarek di polên 3-6-an de hatî afirandin dê di hemî pêşbaziyên kirrûbirrê yên ji bo Rojan Apple 2024 de were destnîşan kirin.

Bilêtên pejirandinê ji bo Rojan Apple ji bo kirînê, bi dakêşanên ji bo pêşdibistanê hene. Qebûlkirina giştî 10 $ berî Şemiyê û 12 $ di roja bûyerê de ye. Zarok (4-17) dikarin bi $5 têkevin. Pakêtên malbatê jî hene, bi pakêtên yek-rojî bi bihayê 25 $ (ji bo du mezinan û du zarokan) û pakêtên du-rojî bi $30 (ji bo Şemî û Yekşemê derbasdar e). Ji bo kesên eleqedar bi tamkirina çêjên herêmî re eleqedar dibin, derbasnameyên Konê Brewery Apple dikare beriya şemiyê bi $25 û roja bûyerê bi $27 bikirin.

Heke hûn ji şîrîniyan hez dikin, hûn dikarin pêşdibistanê bidin û roja Îniyê li Market to Go wan hildin. Lêbelê, heke hûn şemî an yekşemê şîrîniyên pêş-siparkirî hildibijêrin, pejirandina festîvalê hewce ye.

Parkkirina li qadên festîvalê tixûbdar e, ji ber vê yekê tê pêşniyar kirin ku hûn li Zanîngeha Moravian Lot li aliyê rojhilatê Monocacy Creek park bikin û rêveçûna kurt a festîvalê bigirin. Karûbarê gerokê ji Dibistana Navîn a Nitschmann heya Plantasyona Burnside ji bo kesên ku tercîh dikin ku ajotinê nekin peyda dibe.

Bi tevlêbûna Rojên Apple re, ne tenê hûn ê demek xweş derbas bikin, lê hûn ê di mîsyona wan de piştgirî bidin Muzexane û Malperên Dîrokî yên Bethlehemê jî di mîsyona wan de ku 20 nîşanên dîrokî yên li Bethlehem biparêzin. Wekî din, hûn ê bi piştgirîkirina Lehigh Valley û karsaziyên herêmî beşdarî aboriya herêmî bibin.

Ji bo bilêtan û bêtir agahdarî, biçin historicbethlehem.org.

