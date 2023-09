Apple li bendê bû ku iPhone 15 bi şarjkirina USB-C vebike

Apple amade ye ku iPhone 15-a pir hêvîdar berde, digel ku gotegot destnîşan dikin ku ew ê dev ji şarjêra xweya Lightning berde ber şarjkirina USB-C. Ev tevger dê rê bide şarjkirina gerdûnî û pêvajoya barkirinê di nav cûrbecûr amûr û markayên cihêreng de xweş bike.

Sala borî, Yekîtiya Ewropî qanûnek pejirand ku tê de pêdivî ye ku têlefon, tablet û cîhazên din ên piçûk heta sala 2024-an piştgirî bidin şarjkirina USB-C. Armanca vê qanûnê ew e ku hejmara şarj û kabloyên ku xerîdar dema kirîna amûrên nû pê re mijûl bibin kêm bike. ji ber ku lihevhatina di navbera cîhazên ku ji hêla hilberînerên cihêreng ve têne hilberandin pêşve dike.

Her çend dibe ku ev guhertin ji bo iPhone-an girîng xuya bike, Apple berê iPad û MacBookên xwe veguhezandiye barkirina USB-C. Lêbelê, pargîdanî li hember guhertina li ser iPhone-ê li ber xwe da. Cîgirê serokê payebilind ê Apple yê kirrûbirra cîhanî, Greg Joswiak, berê tekezî li ser nirx û berbelavbûna şarjêra Lightning kir, lê pejirand ku pargîdanî dê li gorî emrê Yekîtiya Ewropî tevbigere.

Biryara YEyê bi hewldanên wê yên ji bo çareserkirina e-çopê re têkildar e. Lêbelê, veguheztina barkerên USB-C dibe ku di destpêkê de ji ber ku mirov kabloyên xwe yên Lightning-ê ji holê radikin, dibe ku di destpêkê de bêtir e-beravê çêbike. Dibe ku Apple hewce bike ku bernameyek vezîvirandina kabloya Lightning pêş bixe da ku bandora jîngehê kêm bike.

Sedemên darayî yên li pişt berxwedana Apple ya ji bo guhertinê jî hene. Chargera Lightning hem ji hêla firotina kabloyên Lightning û hem jî bi kabloyên sêyemîn ên ku di bernameya Made For iPhone-ê de derbas dibin, ji Apple re bûye çavkaniyek dahatiyek bikêr. Veguhastina USB-C dê hin ji vê kontrolê berde û berbi ekosîstemek vekirîtir û gerdûnî ve biçe.

Ne diyar e gelo guheztina USB-C dê li hemî modelên iPhone 15-ê were bicîh kirin an bi cîhazên Pro re sînordar be. Lêbelê, derbasbûna barkirina USB-C nayê çaverê kirin ku ji bo nûvekirina xerîdaran bibe motîvasyonek yekane. Gelek cîhazên mobîl, di nav de iPad û MacBookên xwe yên Apple, berê USB-C bikar tînin, ji ber vê yekê gihîştina têlên barkirinê ne dijwar an biha be.

Di demek dirêj de, pergalek barkirina gerdûnî ji bo xerîdaran feydeyên zelal hene. Ev guhêrbar dê di heman demê de iPhone-an bi meyla mezinbûna karanîna USB-C di cîhazên din de jî li hev bike. Digel ku dibe ku di pêşerojê de di derheqê guheztinek potansiyel a barkirina bêtêlê de spekulasyon hebin, ew aniha bi leza barkirinê hêdîtir li gorî şarjkirina têl sînorkirî ye.

- Pênaseya şarjkerê Lightning: Kabloyek barkirinê ya xwedan ku ji hêla Apple ve ji bo cîhazên xwe hatî pêşve xistin.

- Pênaseya şarjkerê USB-C: Standardek barkirinê ya gerdûnî ya ku dihêle barkirin û lihevhatina zûtir di nav cîhaz û markayên cihêreng de çêbibe.