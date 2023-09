Anthropic Plana Tevlêbûna Claude Pro ji bo AI Chatbot dest pê dike

By

Anthropic, destpêka AI-ê ya ku ji hêla xebatkarên berê yên OpenAI ve hatî damezrandin, yekem plansaziya abonetiya premium a ku bi xerîdar re rû bi rû ye bi navê Claude Pro destnîşan kir. Ev plan ji bo Claude 2, chatbot-a AI-ê ya Anthropic-ê ku nivîsê analîz dike, heye. Ji bo xerca mehane ya 20 $ li Dewletên Yekbûyî an £ 18 li Keyaniya Yekbûyî, aboneyên Claude Pro li gorî asta belaş, şiyana şandina bêtir peyaman, gihîştina pêşîn di demên seyrûsefera bilind de, û gihîştina zû de "5x bêtir karanîna" digirin. ji bo taybetmendiyên nû.

Anthropic Claude Pro wek ChatGPT Plus ya OpenAI-yê biha kir, ku ji bo ChatGPT, hevrikê Claude 2, planek dravî ye. Bikarhêner Claude wekî arîkarê AI-ya xwe ya rojane ji bo pencereyên wê yên dirêjtir, derketinên bilez û tevlihev hilbijartiye. kapasîteyên ramanê, li gorî posta blogê ya Anthropic. Bi abonetiya nû ya Claude Pro re, bikarhêner naha dikarin 5-ê zêdetir karanîna modela herî dawî bigihînin.

Anthropic diyar dike ku bikarhênerên Claude Pro dikarin hêvî bikin ku her heşt demjimêran bi kêmî ve 100 peyaman ji Claude 2 re bişînin, digel vesazkirina sînorê peyamê. Ev berevajî aboneyên ChatGPT Plus e ku her sê demjimêran bi 50 peyaman têne sînorkirin. Van sînoran ji ber çavkaniyên girîng ên hesabkirinê yên ku ji bo meşandina chatbotên AI-ê yên mîna Claude 2-ê hewce ne, bi taybetî dema ku bi girêdanên mezin û danûstendinên dirêj ve mijûl dibin.

Armanca dirêj-demê ya Anthropic ev e ku "algorîtmayek nifşa paşîn ji bo xwe-hînkirina AI-ê" pêşve bibe ku dikare were bikar anîn da ku arîkarên virtual biafirînin ku dikarin bersiva e-nameyan bidin, lêkolînan bikin, û huner û pirtûkan hilberînin. Şirket heta niha 1.45 mîlyar dolar dirav berhev kiriye, lê ew texmîn dike ku di nav du salên pêş de 5 mîlyar dolar hewce dike ku bigihîje vîzyona xwe. Piraniya vê fonê dê ji bo kapasîteya hesabkirinê were veqetandin da ku piştgirî bide perwerdehiya modelên Anthropic, yên ku xwe dispêrin komên bi deh hezaran GPU.

Anthropic naha ji hejmareke girîng ji xerîdar û hevkaran re xizmet dike, di nav de Quora, ku bi navgîniya sepana xweya AI-ê ya hilberîner Poe ve gihîştina Claude 2 û Claude Instant pêşkêşî dike. Lêbelê, pargîdanî bi pêşbaziya Cohere û AI21 Labs, û her weha OpenAI, ku serdestiya bazara amûrên AI-ê ye digel bi mîlyonan pêşdebiran ku karûbarên wê bikar tînin û dahatek çaverêkirî ya sala pêş 1 mîlyar dolar rû dide.

