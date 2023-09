Ubisoft Nûvekirinek li ser Dîroka Ragihandinê û Rewşa Pêşveçûnê ya Xdefiant peyda dike

By

Ubisoft di van demên dawî de nûvekirinek girîng di derbarê dîroka serbestberdanê û rewşa pêşkeftina lîstika xweya pêşeroj de, Xdefiant, parve kir. Di postek li ser malpera xwe ya fermî de, hilberînerê rêveber Mark Rubin eşkere kir ku lîstik ji bo Sony û Xbox pêvajoya radestkirinê derbas nekir, di encamê de pirsgirêkên lihevhatinê yên ku hewce ne ku bêne çareser kirin berî ku tarîxek berdanê were piştrast kirin.

Rubin diyar kir ku pargîdanî di nîvê Tebaxê de encamên yekem ên pêvajoya radestkirinê wergirt, ku destnîşan kir ku lîstik hewcedariyên pêwîst ên ji bo lihevhatinê pêk nayîne. Ev eşkerebûn ji tîmê re surprîzek bû, ji ber ku wan hêjmara xebata ku ji bo misogerkirina lihevhatinê kêm nirxandibû.

Wekî encamek, Ubisoft di vê demê de nekare rojek serbestberdana taybetî ji bo Xdefiant peyda bike. Di şûna wê de, ew balê dikişînin ser çareserkirina pirsgirêkên pêwendiyê û amadekariya radestkirina din ji xwedan platforman re. Ger radestkirin derbas bibe, lîstik dibe ku di nîvê-dawiya Îlonê de were berdan. Lêbelê, îhtîmalek heye ku destûrek bi şert were dayîn, ku ji bo lihevhatinê pêvekek Roja 1-ê bi rastkirinên dawîn hewce dike. Di senaryoyek wusa de, tarîxa berdanê dê destpêka / nîvê Cotmehê were paşxistin.

Tevî van nediyariyan, Rubin ji temaşevanan re piştrast kir ku Ubisoft bi zelalî û guhdarîkirina nerînên lîstikvanan ve girêdayî ye. Tîmê jixwe daxwazên lîstikvanan xistiye nav pêşkeftina lîstikê, wek tevlêbûna Dengdana Nexşeyê û moda mîna S&D ya pêşerojê. Rubin tekez kir ku Xdefiant armanc e ku bibe lîstikek ji bo civakê, û Ubisoft ji bo peydakirina ezmûna çêtirîn gengaz e.

Di encamê de, temaşevanên Xdefiant dê ji bo serbestberdana lîstikê hinekî din li bendê bin ji ber ku Ubisoft dixebite ku lihevhatina bi Sony û Xbox re misoger bike. Tîm bi aktîvî pirsgirêkên ku di pêvajoya radestkirinê de hatine destnîşan kirin çareser dike û hêvî dike ku di zûtirîn dem de tarîxek serbestberdanê peyda bike.

Çavkanî: Ubisoft bi rêya malpera fermî ya Ubisoft