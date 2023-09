Bi KYY Monitora Portable re Qereqola Xebatê ya Ultimate bistînin

Kurte: Sazkirina nivîsgeha xweya dûr bi KYY Monitora portable nûve bikin, ku naha bi 48% erzanî li Amazonê tê firotin. Ev çavdêriya sivik û piralî bi laptop, têlefon, konsolên lîstikê û hêj bêtir re hevaheng e, ku ew ji bo kar û lîstina di rê de bêkêmasî ye. Bi sêwirana xweya pêçandî û berga xweya parastinê ya bêxur, KYY Portable Monitor îstgeha xebatê ya guhêzbar a dawîn e.

Zêdebûna modelên xebatê yên dûr û hîbrîd ji bo pisporên di tevgerê de çavdêrên portable kir ku pêdivî ye ku pêdivî ye. Digel ku dibe ku we berê xwedan tiştên hewce yên xebatê-ji-malê bin, çavdêriyek portable dihêle hûn li ku derê biçin nivîsgeha xweya dûr biguherînin. Ma hûn ji qehwexaneyek an jûreyek otêlek li kêleka deryayê dixebitin, KYY Portable Monitor li vir e ku alîkariyê bike.

Amazon naha li ser KYY Portable Monitor 48% daxistinek pêşkêşî dike, ku bihayê bi tenê dakeve 114.99 $ (bi eslê xwe 219.99 $). Bi nirxek 4.5-stêrk û ji hêla KYY ve wekî Hilbijartina Amazon-ê ji bo Çavdêrên Komputerê tête navnîş kirin, ev çavdêr vebijarkek pêbawer û erzan e.

Tiştê ku KYY Monitora portable ji hev vediqetîne, piralîbûn û veguheztina wê ye. Bi saya sêwirana xweya sivik a ku giraniya wê bi qasî 1.7 poundî ye, ew bi hêsanî dikare di çenteyê weya çolê an çenteyê rêwîtiyê de bicîh bibe. Monitor ekranek 15.6-inç vedihewîne û pêvek parastî ya ku ji çermê PU-ya şûjinê hatî çêkirin tê. Hûn dikarin goşeya çavdêriyê li gorî tercîha xwe rast bikin, ku hûn li ku derê bin karanîna wê rehet bikin.

KYY Portable Monitor bi piraniya laptop, smartphone, PC, konsolên lîstikê yên mîna PS4, Xbox, û Nintendo Switch re hevaheng e. Ew du portên USB Type-C û portek Mini-HDMI ji bo girêdana bilez û hêsan bi cîhazên we re pêşkêşî dike. Bi dîmenên xwe yên qalîteya bilind, vekoler pesnê monitorê didin ji bo "kêfxweşiya tavilê" û ezmûna dîtbarî ya fantastîk.

Vê peymana ecêb ji bîr nekin. Sazkirina ofîsa dûr a xwe bi KYY Monitora portable nûve bikin û ji nermbûna xebatê ji her deverê kêfê bistînin. Pê bawer bin ku hûn bêtir pêşniyarên hilberê, di nav de danûstandinên laptopê yên çêtirîn, guhên Bluetooth, û dirêjkerên WiFi-yê bibînin.

