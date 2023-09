Kontrolkirina Balansa Airtel: Rêbazên Hêsan Ji bo Dîtina Balansa Pêşdibistana Xwe

Şopandina balansa pêşdibistanê ya Airtel-a we pêdivî ye ku hûn di karûbarên weya mobîl de ji astengiyên nediyar dûr nekevin. Xwezî, du awayên hêsan hene ku meriv kontrolek hevsengiya Airtel-ê bike û hûrguliyên mîna hevsengiya weya heyî, dravdana daneya mayî, û derbasdariya barkirinê bistînin.

Rêbaza yekem hewcedariya înternetê nake û dikare li ser her celeb têlefonê were bikar anîn. Lêbelê, ew li gorî rêbaza duyemîn, ku tê de dakêşana serîlêdana fermî ya Airtel-ê digire, agahdariya tixûbdar peyda dike.

Ger têlefonek we heye, hûn dikarin her du rêbazan bikar bînin da ku bi hêsanî balansa Airtel-a xwe kontrol bikin. Tenê pê ewle bine ku hûn pêwendiya tora hucreyî ya bingehîn an gihîştina înternetê ya li ser têlefona we heye.

Kontrolkirina Balansa Airtel bi karanîna koda USSD:

Serlêdana dialer an têlefonê li ser smartphone an têlefona xweya taybetmendiyê vekin. *123*10# bi karanîna klavyeya têlefona xwe binivîsin. Bişkojka bangê bikirtînin da ku koda USSD veguhezînin. Hûrguliyên hevsengiya xwe bibînin û hejmarên din binivîsin da ku hûn bigihîjin agahdariya bêtir.

Kontrolkirina Balansa Airtel Bi Bikaranîna App Airtel Spas:

Serlêdana Airtel Spas ji App Store an dikana Google Play dakêşin. Bi karanîna jimara têlefona xwe têkevin û OTP-ya ku bi SMS-ê hatî wergirtin têkevin. Li quncika çepê ya jorîn a ekranê li ser "Xizmet" bikirtînin. Jimara têlefona xwe hilbijêrin da ku hûrguliyên wekî balansa heyî, daneyên berdest, û derbasdar bibînin.

Bi şopandina van gavan, hûn dikarin bi hêsanî kontrolek balansa Airtel bikin û di derheqê hesabê xweya pêşdîtinê de agahdar bimînin. Ji bîr nekin ku pêbaweriya derketin û gihîştinê, û her weha yarmetiya daneya berdest bala xwe bidin, da ku hûn gava hewce bikin hejmara xwe ji nû ve şarj bikin.

