Demjimêrên Destpêka Îniya Reş a Apple: Çi Hêvîdarin û Li Ku Wan Bibînin

Demsala betlaneyê hema hema li dora quncikê ye, û ev tê vê wateyê ku dem hatiye ku hûn li ser kirîna betlaneya xwe bifikirin. Ji bo dilşewatên teknolojiyê û temaşevanên Apple, Îniya Reş dema bêkêmasî ye ku meriv li ser hilberên Apple-ê hin danûstendinên mezin bi dest bixe. Digel ku firotana fermî ya Îniya Reş hîn çend hefte ne dûr e, danûstandinên destpêka Îniya Reş a Apple jixwe dest pê dikin.

Dema ku dor tê ser danûstendinên Îniya Reş, amûrên teknolojiyê her gav kategoriyek populer in, û cîhazên Apple jî ne îstîsna ne. Dema ku Apple kêm kêm dakêşan li ser hilberên xwe pêşkêşî dike, heke hûn zanibin ku hûn li ku binihêrin gelek danûstendin hene ku têne dîtin. Ji Apple Watches bigire heya AirPods, MacBooks, û hêj bêtir, hûn dikarin ji bo her kesê di navnîşa xwe de zû amûran hilînin.

Li gorî John Thompson, Edîtorê Tenduristiya Mêran û Bazirganiyê, hin hilberên ku çavê xwe li vê demsala betlaneyê digirin AirPods Pro (2nd Gen), Apple Watch Series 8, AirPods Max, û Apple Watch Ultra hene. Van hilberan zêdetirî salek e ku li sûkê ne, û digel berdanên nû yên Apple li ber çavan, dibe ku hin daxistinên surprîz hebin.

Dema ku dor tê ser demjimêrên biaqil, vebijarkên Apple bi yekcarî di ekosîstema weya iOS-ê de yek dibin. Daxistina herî paşîn ji brandê, Apple Watch Series 8, bi cûrbecûr taybetmendiyên tenduristî û fitnessê tê. Heke hûn li vebijarkek budceyê-dostane digerin, Apple Watch SE (Gelê 1-ê û Genê 2-ê) fonksiyonek wekhev bi bihayek kêmtir pêşkêşî dike.

Dema ku dor tê ser guhên bêtêl, AirPods ji Apple vebijarkek populer e. AirPods Pro û AirPods Max qalîteya dengî ya jorîn pêşkêşî dikin, dema ku AirPods standard (2nd Gen) vebijarkek erzantir e. Ger hûn li cotek guhên ji bo werzîşê an rêwîtiyê digerin, modelek AirPod heye ku li gorî hewcedariyên we be.

Di dema firotana Îniya Reş de iPad-ên Apple-ê jî hêja ne. iPad Air û iPad Mini vebijarkên rêwiyan û rêwîtiyê ne ku veguheztin û rehetiyê pêşkêş dikin. iPad (9th Gen) vebijarkek budceyê-dostane ye ku hîn jî hemî taybetmendiyên ku hûn di tabletê de hewce ne peyda dike.

Ger hûn di sûkê de ji bo laptopek nû ne, rêzika MacBook ya Apple cûrbecûr vebijarkan pêşkêşî dike. MacBook Air-a nû hatî berdan û MacBook Air-a 2020-an naha bi bihayên xwe yên herî hindik in. Digel ku danûstendinên MacBook Pro naha ew qas bandorker nînin, mimkun e ku em ê li nêzê Îniya Reş de daxistinên çêtir bibînin.

Li ser aksesûarên Apple ji bîr nekin! Hevberkirina cîhazên Apple-a xwe bi aksesûarên rast re dikare fonksiyona wan zêde bike. Bifikirin ku şarjkerek têlefonek nû an kabloyek MagSafe bistînin, ku her gav bikêr tê. AirTag di heman demê de ji bo wan kesên ku pir caran tiştên xwe xeletî dikin jî amûrek girîng e. Heke hûn tiştek bi rengek rengîn tercîh dikin, Beats Fit Pro cûrbecûr vebijarkan pêşkêşî dike ku bi guhên guhên Apple re têne berhev kirin.

Di derbarê gelo Apple dê firotana xweya Îniya Reş hebe, ew hîn ne diyar e. Berê, marqe tenê li ser qertên diyariyê dakêşan pêşkêşî dike. Lêbelê, ew her gav hêja ye ku çavê xwe li her ragihandinên Apple bigire.

Dema ku dor tê dîtina çêtirîn danûstendinên Apple, girîng e ku meriv li dora xwe bikire. Gava ku Apple bixwe dibe ku li ser hilberên xwe dakêşan neke, firotgehên din pir caran dikin. Ji bo danûstendinên çêtirîn çavê xwe li firotgehên serhêl, firotgehên pargîdanî, û firotgehên teknolojiyê yên balkêş bikin.

Îniya Reş demek pir xweş e ku meriv li ser cîhazên Apple-ê hin danûstendinên ecêb bi dest bixe. Çi hûn ji bo demjimêrek nû ya jîr, guhên bêtêl, tablet, an laptopek li sûkê ne, gelek danûstendinên destpêkê hene ku hûn jê sûd werbigirin. Naha dest bi plansazkirina kirîna betlaneya xwe bikin û dema ku firotana fermî ya Îniya Reş biqede, amade bin ku danûstendinên çêtirîn bistînin.

Çavkanî:

- Tenduristiya mêran

- Apple.com