Afirandina Dengên AI-ya Realîst: Derfetên û Pirsên Ew Radibin

Li cîhanek ku dengên AI-ê her ku diçe gelemperî dibin, girîng e ku meriv bandor û encamên potansiyel bihesibîne. Ji arîkarên virtual ên mîna Alexa û Siri bigire heya dengên ku li ser sepanên mîna TikTok têne bihîstin, pergalên AI-ê dikarin bi ziman û dengên cihêreng axaftina zindî hilberînin. Di van demên dawîn de, di mînîseretek sê-beş de li ser AI-ê, David Pierce, edîtorek rêzdar û hev-mêvandarê The Vergecast, bi perwerdekirina botên AI-ê ceribandin da ku dengê xwe dubare bike.

Pêvajo bi perwerdekirina botên AI-ê bi karanîna nivîsan, dengên heyî yên ji beşên berê yên Vergecast, an berhevoka her duyan ve girêdayî bû. Armanc ev bû ku were destnîşankirin ka çiqas baş û zû kopiyek AI-ya dengê wî dikare were afirandin. Encam ecêb bûn, digel çar amûrên cihêreng ku di dubarekirina dengê Dawid de dereceyên cûda yên serfiraziyê nîşan didin.

Digel ku yek ji dengên AI-ê nayê hêvîkirin ku li şûna Dawid cîh bigire, diyar e ku ew bi lez çêtir dibin. Ev pirsên girîng der barê bandorên potansiyel ên teknolojiyên weha de derdixe holê. Dema ku AI-ê bikar tînin da ku dengê xwe dubare bikin, afirîner çi berpirsiyarî ne? Meriv çawa kêşeyên exlaqî û qanûnî yên ku ji karanîna dengên çêkirî yên AI-ê derdikevin rêve dibin?

Zêdebûna muzîka AI-ê, ku dengên hunermendan ji bo perwerdekirina modelên ku dikarin di dengê her kesî de stranên pêbawer biafirînin têne bikar anîn, dubendiyek wusa peyda dike. Van pêşkeftinan xwedan potansiyel e ku dehsalek dozên dadgehê û nîqaşên exlaqî yên di derbarê xwedîtî û razîbûnê de derxîne holê. Girîng e ku meriv van amûran çawa bikar bîne û bandora wan çawa were nîqaş kirin.

Digel ku îmkanên ku ji hêla dengên AI-yê ve têne pêşkêş kirin pirfireh û demokratîk in, pêdivî ye ku pêdivî ye ku meriv bi kûrahî û pirsgirêkên potansiyel ên ku ew biafirînin çareser bikin. Pêşkeftina bilez a teknolojiya AI-ê daxwaz dike ku van nîqaşan zûtir ji dereng pêk werin. Pêşkeftin û karanîna dengên AI-ya rastîn li vir e ku bimîne, û girîng e ku meriv vê axa nû bi berpirsiyarî û exlaqî rêve bibe.

Definitions:

- Dengên AI: Dengên ku bi hunerî têne hilberandin bi modelên AI-ê yên ku li ser axaftina mirovan hatine perwerde kirin.

- Deepfakes: Medyaya sentetîk ku wêne û vîdyoyên heyî li ser wêne an vîdyoyên çavkanî, bi gelemperî bi niyeta xerab, li hev dike û li hev dixe.

Çavkanî:

- David Pierce, "Min botek çêkir ku hema hema mîna min deng dike. Ew ji ya ku min hêvî dikir hêsantir û çêtir bû. Ma ev xweş e an tirsnak e?”, The Verge