Character.ai Di Bikaranîna Serlêdana Mobîl de li ser ChatGPT Erdê bi dest dixe

Character.ai, çêkerê sepana AI-yê ku bikarhêneran karekterên xwe yên AI-ê sêwiran dikin, di karanîna sepana mobîl de mezinbûnek girîng dibîne. Li gorî analîzek nû ya ji hêla pargîdaniya îstîxbarata bazarê Similarweb ve, sepanên iOS û Android-ê ji bo Character.ai naha li Dewletên Yekbûyî 4.2 mîlyon bikarhênerên çalak ên mehane hene, li gorî 6 mîlyon bikarhênerên çalak ên mehane yên ChatGPT li Dewletên Yekbûyî.

Digel ku mezinbûna Character.ai balkêş e, ChatGPT hîn jî hebûna xwe ya mezintir li ser malperê diparêze, ku dibe ku ji ber tercîha bikarhênerên Character.ai be ku bi chatbotên AI-ê re li ser cîhazên xweyên desta ava bikin û têkilî daynin û ne bi navgîniyek malperê. Di gerdûnî de, ChatGPT di warê karanîna mobîl de jî ji Character.ai-yê derbas dibe, digel 22.5 mîlyon bikarhênerên çalak ên mehane ji bo ChatGPT li gorî 5.27 mîlyon ji bo Character.ai.

Aliyek balkêş ev e ku Character.ai li gorî serîlêdanên din ên AI-ê, tevî ChatGPT, demografîkek pir ciwantir dikişîne. Nêzîkî 60% ji temaşevanên webê Character.ai ji koma temenê 18-24-salî tê, ku her çendî ku seyrûsefera webê ya ChatGPT kêm bûye jî domdar maye. Di Tîrmehê de, ciwanên 18-24-salî tenê 27% ji seyrûsefera webê ya ChatGPT pêk tînin.

Di analîzê de her weha diyar kir ku pêşkêşkerên din ên AI-ê di nav komên temenên ciwan de rêjeyên pejirandinê kêmtir in. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic, û Google's Bard ji sedî 18.46% heya 25.3% ji demografiya 18-24 li gorî Character.ai 60% pir ​​kêmtir in.

ChatGPT di sê mehên borî de kêmbûnek di serdanên malpera gerdûnî de dît, lê daneyên Similarweb nîşanên başbûnê destnîşan dikin dema ku sala xwendinê ji nû ve dest pê kir. Ji hêla din ve, Character.ai, ji ber ku bi tenê alîkarê karê malê an arîkarê lêkolînê ye, di havînê de karanîna xwe domandiye ji ber ku bala wê li ser şahiyê ye.

Character.ai xwedan potansiyelek bihêz e ji bo mezinbûna bingehê bikarhêner a din li dû 150 mîlyon dolarê wê yê balkêş di fonên Series A de, ku destpêka nirxê 1 mîlyar dolar dike. Serlêdan di nav jeneratorên din ên karakterê AI-ê de, digel damezrînerên wê Noam Shazeer û Daniel De Freitas, ku berê pisporên AI-ê li Google bûn, radiweste.

Digel ku pejirandina pêşerojê ya Character.ai ne diyar dimîne, damezrînerên sepanê di warê AI-ê de wekî rêgez têne nas kirin, û destpêk jûreyek domdar ji bo pêşkeftinê heye ji ber ku bêtir bikarhêner karekterên wê diafirînin û mijûl dibin.

