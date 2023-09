Cîhazên Apple ji Xebitandina Zero-Click Xerab in ku Spyware Radest dikin

By

Bi kurtî: Apple ji bo cîhazên xwe nûvekirinek derxist piştî ku lêkolînerên li The Citizen Lab zerariyek zero-klîk dît ku ji bo radestkirina spyware ya Pegasus ya NSO Group dihat bikar anîn. Kêmasiya, bi navê BLASTPASS, destûr da hackeran ku ji dûr ve iPhone-ên ku iOS-ya herî nû dixebitin bêyî têkiliyek bikarhêner tawîz bidin. Ji bikarhêneran re tê şîret kirin ku tavilê cîhazên xwe nûve bikin da ku xwe biparêzin. Wekî din, Citizen Lab pêşniyar dike ku Mode Lockdown ji bo bikarhênerên di xetereya bilind de çalak bikin.

Apple ji bo cîhazên xwe nûvekirinek girîng derxist piştî ku zerarek zero-klîk ji hêla lêkolînerên li The Citizen Lab ve hat dîtin. Vê lawaziyê hişt ku spyware-ya Pegasus a NSO Group li ser cîhazên Apple were saz kirin bêyî ku têkiliyek ji bikarhêner re were xwestin.

Hack şandina wêneyên zirardar ên di pêvekên PassKit de bi riya hesabê iMessage ya êrîşkar ji mexdûr re vedihewîne. Her çend guhertoyên berê yên iOS-ê bandor bûn jî, zincîra îstîsmarê di têkbirina guhertoya nû ya iOS 16.6 de serketî bû.

Spyware Pegasus bi kapasîteyên xwe yên dagirkeriyê navdar e, ku tê de girtina bişkojkan, girtina pêwendiyan, şopandina amûrê, û gihandina ji dûr ve kamera û mîkrofonê. Ev ji bo kes, pargîdan û heta hukûmetan xeterek girîng çêdike.

Ji bo ku xwe biparêzin, bikarhênerên Apple bi tundî têne şîret kirin ku tavilê cîhazên xwe nûve bikin. Bi kirina vê yekê, ew dikarin amûrên xwe li hember vê îstîsmara sifir-klîk biparêzin û xetera gihîştina bêdestûr kêm bikin.

Wekî din, The Citizen Lab pêşniyar kiriye ku bikarhênerên ku bi taybetî ji ber çalakî an girêdanên xwe xeternak in, divê Moda Lockdown-ê çalak bikin. Ev taybetmendî bi sînorkirina rûbera êrîşa potansiyel û zêdekirina ewlehiya cîhazê qatek parastinê ya zêde peyda dike.

Ev ne cara yekem e ku Apple bi qelsiyên weha re rû bi rû dimîne. Di Nîsana 2022-an de, The Citizen Lab delîlên gelek îstîsmarên iMessage-ya zero-klîk ku ji bo tawîzkirina cîhazên Apple-ê têne bikar anîn vedît. Bersiva bilez a Apple ji van pirsgirêkan re pabendbûna pargîdanî ya ji bo dabînkirina ewlehiya bikarhênerên xwe ronî dike.

Di encamnameyê de, bikarhênerên cîhaza Apple divê tavilê cîhazên xwe nûve bikin da ku li dijî mêtingeriya zero-klîk ku ji bo radestkirina spyware ya Pegasus ya NSO Group tê bikar anîn biparêzin. Çalakkirina Moda Lockdown-ê jî ji bo bikarhênerên xeternaktir tê pêşniyar kirin. Bi girtina van tedbîran, bikarhêner dikarin li hember pêşkeftina xetereyên sîberê nepenî û ewlehiya xwe biparêzin.

Definitions:

- Zehfbûna zero-klîk: Zehfiyek ku dihêle êrîşkar amûrek bikar bîne bêyî ku pêdivî bi danûstendinê ji bikarhêner re hebe.

- Pegasus spyware: Nermalava çavdêriyê ya ku ji hêla NSO Group ve hatî pêşve xistin, bi kapasîteyên xwe yên berfireh ji bo şopandin û kontrolkirina cîhazên armanckirî tê zanîn.

- Zincîra îstismarkirinê: Teknîkîyek êrîşa sîber ku tê de gelek êrîşan bi hev re ji bo tawîzkirina amûrekê vedihewîne.

- Moda Lockdown: Taybetmendiyek ku fonksiyon û rûbera êrîşa potansiyel a amûrekê sînordar dike da ku ewlehiyê zêde bike.

