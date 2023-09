Nostaljiyê bi Kulîlkên Hêka Paskalyayê yên Vintage re biceribînin

Ger hûn li Irelandrlanda mezin bûn û Paskalya pîroz kirin, îhtîmal e ku hûn bi kulmên ku berê bi hêkên çîkolata we re dihatin nas dikin. Van kulîlkan, ku pir caran bi hêkên Nestlé an Cadbury re têne hev, ji qedehên spî yên bingehîn ên ku naha ji bo rehetiya xwe dolabên me tije dikin pir bilintir bûn. Gelek ji me bi salan xwe li van kulpên nostaljîk girtine.

Mick, berhevkarê nûçikên hêkên 90-î yên Paskalyayê, vê hestê parve dike. Wî di nav salan de berhevokek mezin berhev kiriye, di nav de kulîlkên ku Smarties, Jaffa Cakes, û barên Marsê hene. Naha, Mick di dawiyê de amade ye ku ji berhevoka xwe veqete û wan li dikanek Pop Cupê ya ku li Nick's Coffee li Ranelagh di 23-ê Îlonê de ye bifroşe.

Mick û hevjîna wî Betzy firoşkarên kevnar ên xwedî tecrûbe ne, ku bi gelemperî li bazarên fêkiyan ên mehane yên li Liberties têne dîtin. Vê carê, ew ê li dor 50 kulikan ji bo firotanê, digel hilbijarkek perçeyên kincên bi baldarî bijartî ji berhevoka xwe, pêşkêşî bikin. Kulîlk nayên bikar anîn û di rewşek bêkêmasî de ne, bihayê her perçeyê ji 15 € heta 30 € ye. Ger hûn berhevkar bin an jî bi tenê hesreta nostaljiyê di dolabên xwe de bin, ev kûp dîtinek îdeal in.

Dema ku li ser hestên wî yên li hember firotina berhevokê hate pirsîn, Mick heyecan û xwestekek ji bo dîtina malên nû ji bo kulîlkên xwe yên hezkirî diyar kir. Ew bawer dike ku her kes xwedan barek çîkolata bijare ye, ji ber vê yekê çima kulmek lihevhatî tune? Digel vê yekê, Mick nekare li ser kêmbûna kalîteya kevçîyên hêkên Paskalyayê di salên dawî de şîrove bike. Wî mezinahî û şeklê kulîlkên salên 90-an û destpêka 2000-an bi bîr anî, û diyar kir ku pêşkêşiyên heyî kêm in.

Bi rastî, mûçikên 2010-an bi taybetî dilşikestî ne. Ew bi gelemperî ji bo tasek tije çay cîhê têr tune, û kêmasiyên sêwiranê, wek lêva serûbinkirî, ne tenê ji estetîka wan kêm dike, lê di heman demê de dema ku vexwarinên germ digirin xetereyek tenduristiyê jî çêdike. Di berhevdanê de, berhevoka Mick şahidiyek ji pîşesaziya bilind a paşerojê ye.

Heke hûn bala we dikişînin ku yek ji van kulîlkên hêkên Paskalyayê yên kevnar bikirin, ji bîr mekin ku divê ew bi destan werin şuştin da ku dirêjahiya wan misoger bikin. Dikana Pop Cupê ya di 23-ê Îlonê de cîh e ku hûn dixwazin nostaljiyek li berhevoka xwe zêde bikin. Vê fersendê ji dest nedin ku hûn bibin xwediyê perçeyek ji dîroka kulîlka hêka Paskalyayê.

