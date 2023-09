Meriv çawa li Starfield Zû Krediyan Qezenc Dike

By

Starfield, lîstika herî dawî ya lêgerîna fezayê ya Bethesda, li dora wergirtina krediyan ji bo kirîna amûran, nûvekirina keştiya xweya fezayê û kirêkirina endamên ekîban dizivire. Digel ku di lîstikê de çend awayên bidestxistina krediyan hene, pir ji wan ji bo kesên ku naxwazin dravê rastîn xerc bikin hêdî û bêbandor in. Li vir çend awayên zûtirîn hene ku meriv bi qanûnî kredî li Starfield berhev dike:

1) Zehmetiya Bazirganiyê vekin

Zehmetiya Bazirganiyê ji bo kirîn û firotina tiştan li Starfield pêdivî ye. Bi veberhênana xalên jêhatîbûnê li Bazirganiyê, hûn dikarin cûrbecûr feydeyan vekin, wek dakêşana kirînê, zêdekirina qezenca firotanê, û hêj bêtir. Her ku hûn vê jêhatîbûnê pêşdetir bi pêş bixin, dakêşandin û zêdekirina qezencê hîn girîngtir dibin.

2) Stratejîk talan kirin

Li Starfield, tiştên ku hûn diçin li her derê berhev dikin hene. Lêbelê, ne hemî tişt bi qasî giraniya xwe rastdar in. Ji ber kapasîteya hilgirtina tixûbdar, girîng e ku meriv bi baldarî nirxa tiştekê li gorî giraniya wê binirxîne berî ku hûn biryar bidin ka wê bigirin an na.

3) Zehmetiya Scavenging bilind bikin

Zehmetiya Scavenging li Starfield dihêle hûn ne tenê xezîneyên veşartî kifş bikin, lê di konteyneran de tiştên hêja jî bibînin. Her ku hûn di Scavenging de pêşde diçin, hûn ê rastî tiştên kêmtir û hêjatir werin, ku firsendek bikêr peyda dike ku hûn di dema lêgerînê de krediyan bi dest bixin.

4) Ji hemî Lijneyên Mîsyonê peywiran bistînin

Lijneyên mîsyonê yên li cîh û beşên cihêreng lêgerînên alî pêşkêşî dikin ku we bi krediyan xelat dikin. Temamkirina van mîsyonan dikare ji we re xelatên kredî yên girîng werbigire, û lijneya mîsyonê ya her fraksiyonê dê mîsyonên bêhempa yên ku bi armancên wan re hevaheng bin.

5) Qereqolan ava bikin

Damezrandina çeperên li ser gerstêrkan hin hewldan hewce dike, lê xelat hêjayî wê ne. Bi mîhengkirina dergehên xwe ji bo hilberîna çavkaniyên hêja, hûn dikarin dewlemendiyek çavkaniyên ku dikarin ji bo krediyan werin firotin berhev bikin. Her ku hûn bêtir dergeh birêve bibin, dê qezencên potansiyela we jî mezintir bibin.

6) Keştiyên we yên zêde hene bifroşin

Ger stêrkên we ji yên ku hûn dikarin ragirin zêdetir hebin, bifikirin ku wan bi riya Teknîsyenek Keştiyê bifroşin. Her çend dibe ku ji bo qeydkirina keştiya we lêçûnek piçûk hebe, firotina keştiyên zêde dikare bibe sedema vegerên girîng û cîh ji bo veberhênanên bikêrtir azad bike.

7) Mîsyonên fraksiyonê temam bikin

Destpêkirina mîsyonên fraksîyonê ne tenê çîroka lîstikê pêş dixe, lê di heman demê de xelatên krediyê yên bi comerdî jî peyda dike. Van mîsyonên bi armancên fraksiyona weya bijartî re hevaheng in û rêgezek hêja pêşkêş dikin ku hûn di rê de krediyên xwe xurt bikin.

8) Bi pêşkeftina mîsyona xêzikî ve pêşve diçin

Temamkirina mîsyonên kampanyayê rêyek rast e ku meriv krediyan bi dest bixe. Pir mîsyonên tezmînata diravî peyda dikin, û hin jî tiştên kêm wekî xelat pêşkêş dikin. Bawer bikin ku hûn van mîsyonan pêşîn bikin da ku hem kredî û hem jî çavkaniyên hêja bi dest bixin.

9) Daneyên anketê bifroşin

Gava ku hûn gerstêrkên cihêreng dikolin, wextê xwe bidin ku flora, fauna û taybetmendiyên jeolojîk ên herêmî bişopînin. Her şopandin li berhevoka daneyên anketa we zêde dike, ku dikare ji bo krediyan ji Vladimir Sall re, endamê Fraksiyona Constellation, were firotin.

10) Fermanên konsolê (xapandin) bi baldarî bikar bînin

Ger hûn amade ne ku qaîdeyan bişopînin, emrên konsolê li Starfield dikarin di forma krediyan de dewlemendiyek tavilê peyda bikin. Lêbelê, karanîna xapandinê dibe ku pêşî li we bigire ku hûn paşê di lîstikê de destkeftiyan bi dest bixin, ji ber vê yekê wan bi aqilmendî bikar bînin.

Di encamê de, kredî li Starfield bingehîn in. Bi karanîna van rêbazan, hûn dikarin zû kredî qezenc bikin bêyî ku hûn dravê rastîn xerc bikin an rêzikan bişkînin.

Çavkanî: Bethesda