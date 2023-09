Partiya iPhone 15 hema hema li dora quncikê ye û hûn bi dilgermî têne vexwendin! Dîsa ew dema salê ye ku Apple rêza xweya nû ya iPhone-an eşkere dike, û îsal ew iPhone 15 e. Bûyer bi navê "Wonderlust", ji bo Sêşemê, 12ê Îlona 2023, saet 10:00 AM (PST) tê plansaz kirin. Dîroka pêşdibistanê ji bo Înî, 15ê Îlonê, 2023, demjimêr 05:00 AM (PDT) tê destnîşankirin, û roja destpêkirina fermî roja Înî, 22ê Îlona 2023-an e.

Li gorî gelek çavkaniyan, gotegot hene ku dibe ku hilberîna iPhone 15 ji Chinaînê berbi Hindistanê ve bibe. Digel ku ev nayê pejirandin, pir kes ji îhtîmala guheztina cîhê rêwîtiyê ji bo destpêkirinê bi heyecan in. Çi em ji Çînê yan ji Hindistanê tên, girîng e ku pasaportên me amade bin û pê ewle bin ku em hemî belgeyên rêwîtiyê û rêwiyên xwe rêzdar in.

Li ser serkeftina iPhone 14 USA Pre-Order Thread, bi zêdetirî 25,000 post, 1 mîlyon dîtin, û bi tevahî 1,500 dengan, diyar dibe ku heyecana iPhone-ên nû bêhempa ye. Gelo em ê karibin îsal rekoreke din bişkînin? Bitenê li gel demî dê diyar bit.

Her ku destpêkirin nêzîk dibe, şopandina fermanên me girîng dibe. Gava ku ferman dest pê dikin ku diçin qonaxa "Amadekirina ji bo şandinê", em dikarin hêvî bikin ku di dawiya hefteyê de tevgerê bibînin. Ev gava ku em dikarin bi karanîna jimareya şopandina peydakirî dest bi şopandina pakêtên xwe bikin. UPS yek ji hilgirên sewqiyata Apple-ê ye, û malpera wan dihêle ku em şandina iPhone-ya xwe bişopînin. Girîng e ku fatûreya me bi jimareya serial hebe, ku dikare li ser malpera Apple were dîtin.

Di pêvajoya barkirinê de yek ji skanên herî pêşbînîkirî "Import Scan" li Louisville, Kentucky ye. Ev şopandin destnîşan dike ku barkirinê prosedurên importê li welatê wergir paqij kiriye û garantî dike ku iPhone dê roja din were. Berî ku em di dawiyê de destên xwe bigihînin iPhone-ên nû, ew qonaxa paşîn e.

Ji ber vê yekê, ji bo destpêkirina iPhone 15 amade bibin! Piştrast bikin ku pasaporta we rojane ye, emrê xwe bişopînin, û amade bin ku pêşwaziya nûtirîn pêveka malbata Apple bikin.

