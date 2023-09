Lêgerîna Pêşkeftina Tomatoyan: Ji Wild berbi Xweş

By

Biyologên li zanîngeha Massachusetts Amherst lêkolînek li ser dîroka peşveçûna tomatoyan kirine, ku komek taybetmendiyên ku bûne sedema pêşkeftina taybetmendiyên wan ên cûda derxistine holê. Encamên ku di Plants, People, Planet û The American Journal of Botany de hatine weşandin, ronahiyê dide ka fêkî çawa li çolê pêşve diçin û têgihiştinên ku dikarin di hewildanên başkirina çandiniyê de arîkar bikin pêşkêş dikin.

Lêkolînê bal kişand ser xizmên tomatoyên nûjen, çend cureyên çolê ku li peravên rojavayê Amerîkaya Başûr hatine dîtin. Van cureyên çolê ji tomatoyên ku em îro pê nas dikin pir cûda dibin. Ew piçûk in, dema ku bigihîjin kesk in, û gelek tam û bîhnek ne xweş in.

Ji bo têgihîştina veguherîna ji van tomatoyên çolê berbi fêkiya xweş û bi dîtbarî ya ku em jê kêfê digirin, lêkolîner li ser sendromên evolusyonê lêkolîn kirin, ku komek taybetmendiyên ku bi hev re di fêkiyan de çêdibin. Lêkolînerên berê hemû cureyên tomatoyên çolê bi hev re mezin nekiribûn da ku delîlên van sendroma berhev bikin.

Tîmê tovên 13 cureyên tomatoyên kovî û gelek guhertoyên di nava her cureyê de kom kirin. Wan van nebatan mezin kirin û fêkiyên wan ji bo taybetmendiyên mîna reng, şekil, naveroka şekir û asîdê, û analîza DNA lêkolîn kirin. Di heman demê de pêkhateyên organîk ên dildar ên ku ji bêhna tomatoyan berpirsiyar in jî hatin pîvandin û dabeş kirin.

Encaman diyar kir ku taybetmendiyên wekî bîhn, çêj û reng sendromatîk in û di navbera xuyangê derve û tama wê de lihevhatinek heye. Ev lêkolîn têgihiştinek berfireh peyda dike ka tomatoyên çolê çawa ji hev û ji celebên çandiniyê cûda dibin.

Lêkolîn di heman demê de ji hewildanên berhevkirinê yên Charles Rick jî sûd wergirt, ku di gera xwe ya li Amerîkaya Başûr de tovên ji cureyên tomatoyên çolê berhev kir. Lêkolîner van tovên berhevkirî li kêleka tovên xwe mezin kirin û taybetmendiyên cureyên curbecur dan ber hev.

Ev lêkolîn ne tenê dîroka pêşkeftina tomatoyan ronî dike, lê di heman demê de bandorên xwe jî ji bo çandina cûrbecûr fêkiyên xurektir û balkêş heye. Bi têgihîştina taybetmendiyên ku beşdarî taybetmendiyên xwestî yên tomatoyan dibin, zanyar dikarin ji bo pêşxistina cûreyên çêtir ên ji bo vexwarinê bixebitin.