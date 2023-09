Lekolînwan Projeya Potansiyel ji bo Neuronên Di Heywanên Herî Hêsan de Keşif Dikin

By

Lekolînwanan delîlên hucreyên mîna neuron ên di plakozoan de, ku yek ji celebên heywanan ên herî hêsan e, kifş kirin. Placozoans bi sed mîlyon salan di deryayan de hene, û mimkun e ku ew wekî nexşeyek pergalên nervê yên ku di heywanên tevlihevtir de, di nav mirovan de, têne dîtin, xizmet kirine. Ev tespît di kovara Cell de hatin weşandin.

Placozoans di bin mîkroskopê de mîna amebas xuya dikin lê bi rastî heywan in. Ew ji nêz ve bi cnidariyan (ku anemonesên deryayê û koralan di nav de ne) û biteryan (vertebrates) di dara jiyanê de têkildar in. Digel ku rêzikên heywanan ên din xwedan pergalên nervê ne ku ji hêla neuronan ve têne rêve kirin, tê bawer kirin ku placozoans cûda ne û ne xwediyê neuronan in.

Li şûna neuronan, placozoans hucreyên peptidergîk bikar tînin da ku hin behreyan birêkûpêk bikin. Van şaneyan zincîreyên kurt ên asîdên amînî derdixin ku hucreyên derdorê çalak dikin, mîna fonksiyona neuronan di organîzmayên tevlihev de. Vê hevahengiyê hişt ku lêkolîner bêtir lêkolîn bikin, teoriya ku ev şaneyên hanê dikarin pergala nervê ya bav û kalek heywanek kevnar temsîl bikin.

Tîma lêkolînê derbirîna genê di plakozoan de lêkolîn kir û 14 celeb hucreyên peptidergîk ên ku ji bo avakirina noyronên di heywanên din de girîng in kifş kirin. Lêbelê, wan dît ku hucreyên peptidergîk ên di plakozoan de nebûna çalakiya elektrîkî û şiyana wergirtina peyaman, destnîşan dike ku ew neronên rastîn in.

Bi nexşeya danûstandinên potansiyel ên di navbera hucreyên peptidergîk û hucreyên din ên li placozoan de, lêkolîner torgilokek nîşana tevlihev û cotên taybetî yên neuropeptîd û receptoran nas kirin. Ev hîpoteza mejiyê kîmyewî piştgirî dike, ku pêşniyar dike ku pergalên demarî yên destpêkê wekî torên hucreyan ku bi îşaretên kîmyewî ve girêdayî ne ji îşaretên elektrîkî pêş ketin.

Berawirdkirina hucreyên peptiderjîk bi noyronên di heywanên din de, lêkolîner di awayê karanîna genan de wekheviyên mezin kifş kirin, û destnîşan kirin ku pergalên demarî yên destpêkê berê mîna yên ku di placozoan de têne dîtin berî ku bibin hucreyên tevlihev ên ku îşaretên elektrîkê dişînin de bûn.

Digel ku placozoans li gorî mirovan hêsan in, tevliheviya wan ji ya ku tê pêşbînîkirin bilindtir e. Zêdetir lêkolîn li ser plakozoan û rêzikên heywanan ên din dê têgihiştinek çêtir a pêşkeftina pergalên nervê peyda bike û ronahiyê bide fonksiyonên neuronan di mêjiyê me de.

Çavkanî:

- Gotara bingehîn: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

- Çavkaniya wêneyê: Sebastián R. Najle / Navenda Rêzkirina Genomîk