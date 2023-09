Rakirina Çopê: Satelîta Aeolus Di Vegera Kontrolkirî de Dikeve Dinyayê

By

Ajansa Fezayê ya Ewropî (ESA) anîmasyonek nû weşand ku tê de kêliyên dawî yên keştiya fezayê Aeolus dema ku ji nû ve têketina xwe ya kontrolkirî derbasî atmosfera Cîhanê dike, nîşan dide. Anîmasyona ku bi karanîna heşt wêneyên paşîn ên ku ji hêla satelaytê ve hatine kişandin ve hatî çêkirin, nîşan dide ku keştiya fezayê di hilweşînek bi agir de diteqe û dişewite. Ev dîmen ji aliyê Radara Şopandin û Dîmenê (TIRA) ku li Almanyayê radara çavdêriya fezayê ye, hatine kişandin.

Aeolus ev pênc sal bû ku li dora Erdê digeriya û bayên gerstêrkê li ser asta gerdûnî dipîvin. Lêbelê, satelaytê sotemeniyê diqede û ji hêla gravîtasyonê û kêşana atmosferê ve dihat xwarê. Di hewldanek bêhempa de ji bo şerkirina pirsgirêka mezinbûna bermahiyên fezayê, ESA vegerek arîkar ji bo peykê pêk anî.

Di vegerê de rêze manevrayan pêk hat ku rêgeha Aeolus ji nêzikî 199 mîlan daxist tenê 75 mîl li ser Erdê. Saet di 2:40 êvarê de ET, satelayt bû topek agir, di atmosfera erdê de ket. Ofîsa Bermahiyên Fezayê ya ESA daketina xwe ya dawî şopand.

Vegera kontrolkirî ya Aeolus firîna fezayê ya domdar û operasyonên berpirsiyar nîşan dide. Tîma mîsyonê heta ku mimkun be bi satelîtê re ma, rêberiya vegera wê û misogerkirina avêtina berpirsiyar. Wekî ku Tommaso Parrinello, gerînendeyê mîsyona Aeolus, got, "van wêne xatira meya dawîn in ji mîsyona ku em hemî bêriya wê dikin, lê mîrasa wê berdewam dike."

Ev vegerandina kontrolkirî ya keştiyek fezayê gavek girîng e ji bo kêmkirina bermahiyên fezayê û misogerkirina domdariya dirêj-dirêj a çalakiyên fezayê.

Çavkanî: ESA (Ajansa Fezayê ya Ewropayê)