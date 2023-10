Moonlight: Bi Têkiliya Torgilokê Vegerîna Heyvê ya Şoreşger

By

Pêla duyemîn a lêgerîna heyvê li ber çavan e, ku bernameya Artemis pêşengiyê dike. Dema ku pêşengên mîsyonên Apollo ji bo daketinên heyvê yên serketî tenê xwe dispêrin vedîtina wênekêşî û jêhatîbûna xwe, paşeroja lêgerîna heyvê pir cûda ye. Bi armanca domdarkirina keşifkirina Heyvê, teknolojiyên nû û torên nû têne pêşve xistin da ku mîsyonên heyvê şoreş bikin.

Wekî ku NASA dibêje, yek aliyek bingehîn a van pêşkeftinan hewcedariya "nîşankirina erdê" ye. Digel 400 mîsyonên heyvê yên ku di salên pêş de hatine plansaz kirin, pir girîng e ku pergalên ku rê bidin navîgasyon û ragihandina rast. Ji bo çareserkirina vê hewcedariyê, NASA li ser LunaNet dixebite, projeyek ku armanc dike ku di nav torên heyvê yên pêşerojê de bi standard û protokolên lihevkirî ve hevberdanê biafirîne.

Di Gulana 2021-an de, Ajansa Fezayê ya Ewropî (ESA) ji bo MoonLight, tora pêşniyarkirî ya ku dê karûbarên navîgasyonê peyda bike û rê li ber înternetek li ser Heyvê veke, lêkolînek fezayî ragihand. Du konsorciyon, bi rêzdarî ji hêla SSTL û Telespazio ve têne rêve kirin, ji bo pêşxistina vê tora bingehîn hatine destnîşankirin. MoonLight ji Civîna Civata Wezîran a ESAyê 153 mîlyon Euro fonên destpêkê wergirt, di pêşerojê de fonek din jî tê çaverêkirin.

Feydeyên tora peykên heyvê yên ku ji bo navîgasyon û ragihandinê hatine veqetandin girîng in. Ew ê rê bide mîsyonên mirovî û robotîkî ku li her deverek li ser Heyvê dakevin, di keşfê de nermbûn û karîgeriyek mezintir peyda dike. Komstêra MoonLight di heman demê de dê sînorkirinên di qebareya bargiraniyê de, kapasîteyên veguheztina daneyê, û zehmetiyên ragihandinê yên ku ji hêla mîsyonên heyî ve rû bi rû ne, çareser bike. Wekî din, karanîna karûbarek têlefonê û navîgasyonê ya hevbeş dikare bibe sedema kêmkirina lêçûnê bi azadkirina cîhê ji bo amûrên zanistî an bargiraniyê.

Tora paşerojê ya MoonLight îhtîmal e ku ji sê-çar satelaytên yek ton pêk were ku bi awayekî stratejîk li dora Heyvê cih digirin. Armanc ew e ku ji bo hemî mîsyonên taybet û sazûmanî, bi plansaziyek abonetiyê re karûbar peyda bike da ku domdariya aborî peyda bike. Ji bo ceribandina pergalê, ESA plan dike ku di sala 2025-an de peyka xwenîşandana Lunar Pathfinder bide destpêkirin. Ev satelayt dê kapasîteyên xwe di navîgasyon û ragihandina heyvê de nîşan bide.

Digel ku ev pêşkeftin sozdar in, Chinaîn berê di têlefonên heyvê de gav avêtiye. Di sala 2018-an de, Rêvebiriya Fezayê ya Neteweyî ya Chinaînê peyka Queqiao-1, ku ji bo mebestên ragihandinê wekî relayek heyvê ye, bi cih kir.

Gava ku heyv dibe navendek keşf û karûbarên bazirganî yên potansiyel, damezrandina pêwendiya torê ya bihêz dê krîtîk be. Ronahiya heyvê û însiyatîfên bi vî rengî amade ne ku mîsyonên heyvê şoreş bikin û rê li ber pêşerojek ku keşf bê sînor nas dike vekin.

Pirs û Bersîv

1. Armanca Heyvê çi ye?

Moonlight armanc dike ku karûbarên navîgasyon û ragihandinê ji bo mîsyonên heyvê peyda bike, da ku wan bihêle ku li her devera Heyvê dakevin.

2. Moonlight dê çawa ji mîsyonên pêşerojê sûd werbigire?

Moonlight dê tixûbên di qebareya bargiraniyê de, kapasîteyên veguheztina daneyê, û dijwariyên ragihandinê yên ku ji hêla mîsyonên heyî ve rû bi rû ne, çareser bike. Di heman demê de ew ê rê bide neteweyên fezayê û pargîdaniyên ku budceyên wan kêm in ku bi bandortir li Heyvê bigerin.

3. Kî pêşengiya projeya Moonlight dike?

Projeya Moonlight ji hêla du konsorsiyuman ve tê rêve kirin: yek bi rêberiya SSTL, ku pargîdaniyên mîna SES, Airbus, û Karûbarên Satellite Kongsberg vedihewîne, û ya din bi rêberiya Telespazio, ku pargîdaniyên mîna Thales Alenia Space û Inmarsat dihewîne.

4. Dê kengê peyka xwenîşandana Lunar Pathfinder were destpêkirin?

ESA plan dike ku di sala 2025-an de satelayta xwenîşandana Lunar Pathfinder, ku ji hêla SSTL ve hatî pêşve xistin, bide destpêkirin. Ev satelayt dê kapasîteyên paşerojê yên navîgasyon û ragihandina heyvê nîşan bide.