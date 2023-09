Teqîneke Rojê ya Mezin li ser Dinyayê bahozeke Magnetîk çêdike

By

Teqînek mezin a vê dawiyê ya ji Rojê bandorek girîng li ser Erdê kir, ku di encamê de bahozek jeomagnetîkî derket. Ev bûyer bû sedem ku leza bayê rojê li dora gerstêrka me bigihîje leza ji 1,980,000 kîlometre di saetê de, bi zêdebûna sê qat di qalindbûna plazmayê de.

Sedema vê bahoza jeomagnetîk Çêkirina Komkujiya Coronal (CME) bû, ku piştî teqîna ji Rojê bi qasî 12 demjimêran zûtir ji ya ku dihat hêvî kirin hat. CME teqînek plazma û magnetîzmê ye ku ji tebeqeya derve ya Rojê, ku wekî korona tê zanîn, derdikeve. Van teqînan dikarin bi mîlyaran ton materyal derxînin dema ku zeviyek magnetîkî ya ku ji bandora magnetîkî ya birêkûpêk a Rojê ya li ser gerstêrkan derbas dibe hildigire.

Di destpêkê de, berdana CME tavilê li ser Erdê bahozek magnetîkî ya girîng encam neda. Lêbelê, dema ku gerstêrka me di rêça bandorên magnetîkî yên domdar ên CME de berdewam kir, bahozek magnetîkî ya sivik G1 derket holê. Ev bahoz dibe ku bandorê li qada magnetîkî ya Cîhanê bike û şert û mercên hewaya fezayê têk bibe.

Girîng e ku were zanîn ku CME, nemaze dema ku zehf bi hêz in, xwedî potansiyel e ku binesaziya teknolojîk a Erdê têk bibe. Pergalên wekî torên enerjiyê, navendên daneyê, torên têlefonê, veguheztin, satelayt û torên IT-ê dikarin ji vê qutbûnê bandor bibin. CME-ya vê dawîyê jixwe di qada magnetîkî ya derveyî ya Erdê de levanîn çêdike, ku bandora wê ya têkbirî li ser jîngeha gerstêrka me destnîşan dike.

Tevî xetere û aloziyên potansiyel ên bi van şewatên rojê re têkildar in, ew dikarin li herêmên polar ên Cîhanê jî auroyên matmayî biafirînin. Van dîmenên xweşik ên ronahiyê netîceya îyonên barkirî yên elektrîkî yên di atmosfera Erdê de ne ku bi atomên oksîjen û nîtrojenê yên li herêmên polar re li hev dikevin.

Dema ku zanyar bedewiya van diyardeyên xwezayî teqdîr dikin, bala wan a bingehîn li ser têgihîştina zirara potansiyel e ku çirûskên tavê û CME dikarin bibin sedema pergalên teknolojîk ên Erdê. Lekolînwan bi xîret van bûyeran dixwînin da ku têgihiştinek çêtir ji bandorên wan bistînin û stratejiyan pêşve bibin da ku binesaziya krîtîk biparêzin.

Definitions:

- Bahoza Jeomagnetîk: Di magnetosfera Dinyayê de tevliheviyek ji ber şokek bayê rojê pêk tê. Ew dikare pergalên teknolojîk û şert û mercên hewaya fezayê bandor bike.

– Leza bayê Rojê: Leza ku bayê rojê, herikîna keriyên barkirî yên ku ji Rojê derdixin, dimeşin.

- Tîrêjiya plazmayê: Teqandina keriyên barkirî yên elektrîkê, ku jê re plazma jî tê zanîn, li cîhekî diyarkirî.

– Derxistina Girseya Koronal (CME): Teqîneke bi hêz a plasma û magnetîzmê ku ji qata derve ya Rojê, korona, derdikeve.

- Aurora: Nîşanek ronahiya xwezayî ya li esmanê Dinyayê, ku bi giranî li herêmên polar tê dîtin, ji ber danûstendinên di navbera bayê rojê û atmosfera Cîhanê de pêk tê.

Çavkanî:

