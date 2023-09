Ronahîyên Bakur Ezmanê Şevê yê Îrlandayê ronî dikin

By

Ronahîyên Bakur, yek ji dîmenên xwezayî yên herî balkêş ên cîhanê ye, ne tenê bi Îzlanda an Alaskayê ve sînorkirî ne. Di rastiyê de, ev roniyên hilma li seranserê Irelandrlanda li cîhên cihê têne dîtin. Digel ku carinan ewr dikarin dîtinê asteng bikin, di şevên zelal ên bi çalakiya tavê ya guncan de, Ronahîyên Bakur ji perava bakur, beşên peravên Antrim, Co Mayo, Ashbourne li Co Meath, û tewra devera Dublin di dema pêşandanên bihêz de têne dîtin.

Ji bo kesên ku dixwazin bibin şahidê vê diyardeya ezmanî, 23-ê Îlonê ekinoksa pêşerojê dibe ku ji ya berê şansek çêtir peyda bike. Ev ji ber şert û mercên li qada magnetîkî ya Dinyayê û hejandina gerstêrkê di vê dema taybetî de ye. Guhertinên di qada magnetîkî ya Erdê de dikare bandorê li dîtina Ronahîyên Bakur bike, û di dema ekînoksê de, ev şert û merc ji bo dîtina vê pêşandana ronahiya xwezayî xweştir dibin.

Lêbelê, girîng e ku meriv bala xwe bide ku qet garantiyek şahidiya Ronahiya Bakur tune. Ew bûyerek xwezayî ne ku bi çend faktoran ve girêdayî ye, di nav de çalakiya rojê û şert û mercên hewayê. Ezmanên ewrayî dikarin dîtinê asteng bikin, ji ber vê yekê tê pêşniyar kirin ku hûn pêşbîniya hewayê kontrol bikin û cîhek dûr ji qirêjiya ronahiyê hilbijêrin da ku şansên çêtirîn ên dîtina Ronahîyên Bakur bibînin.

Roniyên Bakur, ku bi zanistî wekî aurora borealis tê zanîn, dîmenek balkêş a roniyên rengîn ên li ezmanan e ku ji ber têkiliya di navbera pariyên rojê û qada magnetîkî ya Cîhanê de çêdibe. Van ronî dikarin kesk, û carinan jî pembe, şîn, an binefşî xuya bikin, ji bo kesên ku têra xwe bi şens bibin şahidê wan dîmenek mezlûm diafirînin.

Ji ber vê yekê, heke hûn li Irelandrlandayê ne û lê digerin ku hûn sêrbaziya Ronahîyên Bakur biceribînin, çavê xwe li şevên zelal ên li dora ekînoksê bigirin û berê xwe bidin cîhek ku qirêjiya ronahiyê ya hindiktirîn heye. Digel ku garantî tune, îhtîmala şahidiya vê diyardeya xwezayî ya bi heybet bê guman hêjayî hewildanê ye.

Definitions:

– Ronahîyên Bakur: Her wekî aurora borealis jî tê zanîn, Ronahîya Bakur dîmenek ronahiya xwezayî ye ku li herêmên polar ji ber têkiliya di navbera pariyên rojê û qada magnetîkî ya Cîhanê de çêdibe.

– Equinox: Equinox demeke salê ye ku roj ji ekvatora ezmanî derbas dibe, di encamê de ji bo piraniya cihên li ser rûyê erdê dirêjahiya roj û şevê wekhev e.

Çavkanî: Lisa Salmon, PA (URL nehatiye peyda kirin)