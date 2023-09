Li Irelandrlanda Ronahîyên Bakurî yên Xemgîn biceribînin

Ronahîyên Bakur, diyardeyek xwezayî ya balkêş, dikare li cîhên cihê li seranserê Irelandrlanda were dîtin. Dema ku Îzlanda û Alaska bi pêşandanên xwe yên Aurora Borealis têne zanîn, Irelandrlanda fersendek bêhempa pêşkêşî dike ku bibe şahidê vê pêşandana ronahiyê ya balkêş. Ronahî bi gelemperî wekî rengên kesk ên zirav, û carinan jî rengên pembe, şîn û binefşî xuya dikin, ku di ezmanê şevê de dîmenek ecêb çêdikin.

Edîtorê kovara Astronomy Ireland David Moore diyar dike ku şansê dîtina Ronahîya Bakur di dema ekînoksê de ku dikeve 23ê Îlona îsal zêde dibe. Qada magnetîkî ya Dinyayê û zivirîna gerstêrkê di afirandina şert û mercên guncan de ji bo xuyangkirina ronahiyê rolek dilîze. Lêbelê, girîng e ku were zanîn ku garantiyek şahidiya vê diyardeya xwezayî tune.

Cihên çêtirîn ên ji bo dîtina ronahiyan li Irelandrlanda berava bakurê gundewarî û beşên peravên Antrim in. Van deveran dîmenên zelal ên Okyanûsa Atlantîk bêyî destwerdana ronahiya bajêr peyda dikin. Mayo, ku di heman demê de li perava Atlantîkê ye, cîhek din a pêşniyarkirî ye. Lêbelê, heke ezman zelal be, ronî dikarin ji her deverê welêt xuya bibin.

Çêbûna Ronahîyên Bakur bi pêlên tavê yên li ser rojê dest pê dike, ku rêjeyek mezin tîrêjê berdide fezayê. Dûv re ev pirtik bi qada magnetîsî ya Cîhanê re tevdigerin û ber bi polên Bakur û Başûr ve têne kişandin. Dema ku ew bi atom û molekulên di atmosferê de li hev dikevin, rengên ronahiyê yên zindî têne afirandin.

Ji bo zêdekirina şansê dîtina Aurora Borealis, pir girîng e ku meriv ji roniyên sûnî dûr be. Dibe ku niştecîhên bajêr tenê bibin şahidên pêşandanên mezin, lê yên ku li gundan dijîn, ji ronahiyên geş dûr, dikarin ji dîmenên xweş kêfê bikin. Tevî bêpêşbînîbûna ronahiyê jî, astronom dikarin bi şopandina çalakiya rojê pêşbîniya rûdana wan bikin.

Astronomy Ireland karûbarek hişyariya aurora peyda dike, rojane nûvekirinên li ser şert û mercên ezman pêşkêşî dike, tevî îhtîmala dîtina Ronahîyên Bakur. Dema ku ronî dikarin di her wextê şevê de xuya bibin, ji bo dîtina çêtirîn pêdivî ye ku ezmanên zelal hebin.

Her çend hewaya Irelandrlandayê bi ewr û barana xwe ya pir caran dijwar be jî, hîn jî derfet hene ku bibin şahidê Ronahîyên Bakur. Ji ber ku çalakiya rojê di sala 2025-an de herî zêde dibe, çend salên pêş me bi taybetî ji bo ceribandina vê ecêba xwezayî guncan in. Ji ber vê yekê, ji bo şevek efsûnî di bin ezmanê ronîkirî yê Irishrlandî de amade bibin.

Çavkanî:

– Kovara Astronomî Îrlanda.