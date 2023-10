Navnetewî Çavdêriya Şeva Heyvê 2023: Bûyerek Ezmanî ku Hêjayê Temaşekirinê ye

By

Di dawiya vê hefteyê de, roja Şemiyê, 21ê Cotmehê, bi mîlyonan mirov li çaraliyê cîhanê dê li derve kom bibin da ku bibin şahidê bedewiya peyka meya xwezayî, heyvê. Ev bûyera salane, ku bi navê International Observe the Moon Night tê zanîn, ji hêla NASA ve bi çalak tê pêşve xistin û tenê li Amerîkaya Bakur zêdetirî 3,000 bûyerên qeydkirî hene.

Sedema li pişt vê dema taybetî qonaxa heyî ya heyvê ye, ku çaryeka yekem e. Ev qonax bi gelemperî ji bo çavdêriya heyvê dema çêtirîn tê hesibandin ji ber ku ew ronî ye lê ne pir geş e, ew ji bo stêrangeran bêkêmasî dike. Wekî din, ev qonax fersendek bêhempa pêşkêşî dike ku hûn bibin şahidê hin dîmenên herî balkêş ên heyvê.

Ji bo kesên ku nizanin li çi bigerin, NASA nexşeyên heyvê yên dakêşandî ji bo her nîvkadê peyda kiriye. Van nexşeyan mareşa heyvê ya sereke ronî dikin, ku ew perçeyên tarî ne ku bi qasî şeşan yek ji rûyê heyvê vedihewînin. Her çend ew wekî "derya" têne binav kirin jî, ev dever bi rastî deştên bazalt in ku ji herikîna lavayê li dû bandorên asteroîdê pêk hatine.

Digel ku çavê rût bi hêsanî dikare pêlên tarî bibîne, karanîna dûrbînan dikare ezmûnê zêde bike. Bi balkişandina li ser termînatorê heyvê, xêza ku alîyê tarî ji alîyê ronahiyê veqetîne, çavdêr dikarin bibin şahidê lîstika sîwanan, krater û çiyayan eşkere bikin. Beşa başûrê heyvê bi taybetî çiyayî ye, ji bo keşfê erdek balkêş pêşkêşî dike.

International Observe the Moon Night di heman demê de derfetek bêkêmasî peyda dike ku meriv ji nû ve daketina heyvê ya dîrokî ya mirovahiyê vegere. Di 20 Tîrmeh, 1969 de, Neil Armstrong bi navûdeng got: "Bingeha aramiyê li vir. Eagle ketiye erdê.” Cihê daketinê, ku bi navê Deryaya aramiyê (Mare Tranquillitatis) tê zanîn, di vê şevê de bi hêsanî tê nasîn. Cihên din ên daketina mîsyona Apollo jî xuya ne, lê dibe ku hin di vê bûyerê de di şeva heyvê de bin.

Ji bilî çavdêriya heyvê di vê şeva taybet de, NASA dê di demjimêr 7:XNUMX EDT de weşanek zindî ya du demjimêran li ser NASA TV-yê biweşîne. Armanca vê weşanê ew e ku mirov li çaraliyê cîhanê di pîrozkirina çavdêriya heyvê, zanist û keşfê de bicivîne dema ku bernameyên zanistî û keşfê yên NASA-yê teşwîq dike.

Ji ber vê yekê, ger hûn vê dawiya hefteyê xwe li derve bibînin, demekî li heyvê binerin û ecêbên cîranê me yê ezmanî binirxînin. Û salnameyên xwe ji bo sala bê ya Navneteweyî ya Çavdêriya Heyvê, ku dê di 14ê Îlona 2024-an de pêk were, nîşan bikin.

