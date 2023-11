Vekirina Pulsarên Enigmatîk: Rêwîtiyek Berbi Nenasan

By

Pulsars bi dehsalan bi cewhera xwe ya nepenî hişê stêrnas û stêrnasan dîl girtine. Ev tiştên esmanî, stêrkên neutron ên zivirî yên pir magnetîzekirî, deriyekî ji bo têgihîştina gerdûnê pêşkêş dikin. Di vê gotarê de, em dest bi rêwîtiyek dikin da ku taybetmendiyên balkêş ên ku pulsar diyar dikin, vebikin, sirên di hundurê de veşartî vedikin.

Pulsarek, stêrkek neutronî ya ku bi lez dizivire, bi tîrêjek ecêb, tîrêjên tîrêjên elektromagnetîk ji polên xwe yên magnetîkî derdixe. Gava ku ew dizivire, ev tîrêj li fezayê diherikin, dema ku ji gerstêrka meya şîn têne dîtin bandorek pêlbazek meznayî diafirînin.

Di qada pulsaran de kûrtir dikevin, em taybetmendiyên wan ên awarte derdixin holê:

1. Teqeziya Bêserûber: Pulsar di pêlên xwe de rêkûpêkek awarte nîşan didin, bi serdemên ku ji millisecond heta çend saniyeyan diguherin. Ev rastbûna kûr rê dide zanyaran ku wan wekî demjimêrên kozmîk bi kar bînin, lêkolînên cihêreng ên astronomîkî ronî bikin.

2. Demjimêrên Stellar: Pulsar di rêjeya zivirîna xwe de îstîqrara neasayî nîşan didin, ku wan dike kronometreyên pêbawer. Ev domdariya berbiçav şahidiyek e ku di dema veguheztina stêrkek di stêrkek neutron de parastina leza goşeyê ye.

3. Vortex Magnetic: Pulsar xwedan zeviyên magnetîkî yên bi hêzek mezin in, bi mîlyaran carî ji qada magnetîkî ya gerstêrka me bi hêztir in. Zêdebûna van zeviyên magnetîkî şekil dide emîsyona tîrêjê û bandorê li cîhê li dora van hêzên kozmîk dike.

4. Wind of Marvel: Pulsars bayên hêzdar çêdikin ku ji pariyên bi enerjiya bilind ên ji polên wan ên magnetîkî derdikevin. Dema ku van bayên pulsar bi navgîniya stêrkî re têkilî daynin, dansek ezmanî derdikeve holê, û dibe sedema diyardeyên bi heybet ên mîna nebul û jet.

5. Dema derbasbûnê: Wekî ku pulsars enerjiyê di forma tîrêjê elektromagnetic de radigihîne, ew hêdî hêdî hilweşînin, di bin fenomenek ku wekî "spin-down tê zanîn. Vê hêdîbûna gav bi gav kilîtên hêja digire, nihêrînên li ser temen û avahiya hundurîn a pulsar vedike.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Kî yekem car pulsar keşf kir?

A: Pulsars di sala 1967-an de, bi saya hewildanên xîret ên Jocelyn Bell Burnell û Antony Hewish, ji civata zanistî re hatin eşkere kirin. Ji dîtina pêlên radyoyê yên birêkûpêk ji çavkaniyek dûr matmayî man, wan bi dilovanî wan wekî "Zilamên Kesk ên Biçûk" binav kirin berî ku cewhera wan a rastîn eşkere bikin.

Pirs: Pulsar di dirêjahiya pêlên cihê de radyasyonê diweşînin?

A: Erê, pulsar tîrêjên ku tevahiya spektra elektromagnetîk vedihewîne derdixin. Ji pêlên radyoyê bigire heya tîrêjên X û tîrêjên gamma, her dirêjahî vedîtinên cihêreng ên derbarê pêvajoyên fizîkî yên tevlihev ên ku di nav pulsaran de diqewimin derdixe holê.

Pirs: Pulsar di gerdûnê de çiqas zêde ne?

A: Pulsar, tevî dilşewatiya xwe, hebûnên kozmîkî yên nisbeten kêm in. Di nav galaksiya meya Riya Şîrî de, me bi qasî 2,000 pulsar keşf kir, lê hêj bêhejmar hêj veşartî mane, ku li benda danasîna wan a cîhana zanistî ne.

Di encamê de, pulsar bi taybetmendiyên xwe yên awarte gerdûnê ronî dikin. Bi rastbûna xwe ya bêserûber, zivirandinên bi îstîqrar, hêza magnetîkî, bayên balkêş, û derbasbûna demê, pulsar me bi razên xwe dikişîne. Gava ku em li ser vekirina van enigmayên ezmanî berdewam dikin, sînorên nû yên zanînê û keşfên bêhna me li benda me ne. Ji ber vê yekê, bila em rêwîtiya balkêş a berbi nenasiya ku ji hêla van tîrêjên gerdûnî yên meznîkî ve hatî pêşkêş kirin hembêz bikin.